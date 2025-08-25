Iliana Rupert et les Valkyries se relancent en étouffant Paige Bueckers

Après trois défaites, les Valkyries ont retrouvé le chemin de la victoire sur le terrain des Wings (90-81), qui occupent la dernière place de WNBA avec 9 victoires pour 29 défaites.

Mais pour Golden State, le succès fut assez long à se dessiner. Iliana Rupert (17 points, 6 rebonds) et Janelle Salaün (9 points) lancent pourtant parfaitement leur équipe, qui mène déjà de 14 points (20-6) après sept minutes de jeu. Mais les joueuses de Natalie Nakase ont toujours des trous d'air offensifs qui leur font mal.

Alors que Paige Bueckers (9 points à 3/12 au tir, 9 passes) est pressée très haut par la défense des Valkyries et doit vite lâcher le ballon, ce sont ses coéquipières qui ramènent Dallas dans la rencontre.

Et sur un panier d'Amy Okonkwo, les Wings pointent même en tête (38-36) à la mi-temps de la rencontre.

C'est dans la deuxième partie du troisième quart-temps que les Valkyries vont faire la différence définitive. Veronica Burton (25 points, 13 passes) fait très mal à Dallas, tout comme Iliana Rupert, dont les paniers de loin sont de vrais coups de poignard. La Française égale son record de points en WNBA et permet à Golden State de reprendre le large. De quoi retrouver le goût de la victoire (90-81) malgré la tentative de comeback adverse.

Avec 19 victoires pour 18 défaites, les Valkyries sont actuellement à la 7e place de la WNBA, juste derrière le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga. Et en bonne position pour rallier les playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.