Invaincus en préparation, les Bleus ne veulent pas s’enflammer

Cinq matchs, cinq victoires. En battant le Monténégro, la Grande-Bretagne, l'Espagne (par deux fois) et la Grèce, l’Équipe de France vient donc de boucler sa préparation à l'Euro sans le moindre revers.

Attention toutefois à l'excès de confiance, alors que ces succès ont parfois été compliqués. Face à la troupe de Giannis Antetokounmpo, les Bleus ont d'ailleurs proposé deux visages assez différents : brouillons et timides en première mi-temps, ils ont par contre proposé leur meilleure mi-temps de la préparation après la mi-temps.

« On a eu du mal à se mettre en route, on a été trop attentistes, on a commis des erreurs de lecture. Mais dès qu'on monte en pression défensive, on est beaucoup plus à l'aise, y compris dans notre jeu offensif », explique Frédéric Fauthoux, le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France, dans les colonnes de L'Equipe.

Cette deuxième mi-temps face à la Grèce laisse espérer de belles choses à ce groupe, qui a les armes pour faire mal à ses adversaires, en particulier sur jeu rapide. Surtout s'il défend fort en amont.

« La France est jeune, peut-être l'équipe la plus athlétique du tournoi »

« La France est jeune, peut-être l'équipe la plus athlétique du tournoi, et clairement l'un des favoris aux médailles », confirme d'ailleurs Vassilis Spanoulis, le sélectionneur grec.

Néanmoins, le groupe de Frédéric Fauthoux reste inexpérimenté et la première mi-temps face à la Grèce a aussi montré les limites d'une équipe qui cherche encore ses rampes de lancement. Et son équilibre offensif.

D'autant plus qu'une bonne préparation n'est pas forcément le signe d'une compétition réussie, comme l'expérience de 2023, avec 6 victoires en 7 matchs de préparation, pour une sortie de route express à la Coupe du monde dans la foulée, l'avait rappelé. Mais pour le successeur de Vincent Collet, ce n'est pas pour autant un leurre.

« Je n'étais pas là en 2023, je ne peux pas répondre. Mais je ne pense pas que ça puisse être un piège de ne pas avoir perdu. On a engrangé de la confiance dans ce qu'on propose. C'est mieux de gagner, et cela ne nous empêche pas de voir tout ce qu'on a mal fait en première mi-temps, ce sur quoi on peut travailler » conclut-il. « Pendant la prépa, l'important est de créer les automatismes entre joueurs. On l'a fait défensivement, et ça commence à venir en attaque. Avec nous, le danger peut venir de partout, cela va nous rendre plus durs à ‘scouter'. »

Début des choses sérieuses pour les Bleus jeudi, à 17h00. Ce sera face à la Belgique, sur TMC et TF1+.

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB