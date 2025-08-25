Matchs
Le retour fracassant de Napheesa Collier

WNBA – Absente depuis le 2 août, Napheesa Collier n'a pas manqué son grand retour sur les terrains.

napheesa collierAlors que Becky Hammon a lancé dimanche la campagne d'A'ja Wilson pour le trophée de MVP, Napheesa Collier a profité de son grand retour sur les terrains pour rappeler qu'elle avait aussi de solides arguments pour mettre la main sur le trophée. Absente depuis trois semaines à cause de son entorse à la cheville contractée face aux Aces justement, l'intérieure des Lynx a réussi un retour fracassant : 32 points à 11/16 au tir, 9 rebonds pour une victoire 97-84 face au Fever.

« J’avais un peu de rouille à enlever, a-t-elle ironisé. C’est frustrant d’être à l’écart quand on ne joue pas, et j’avais vraiment l'impression de rater quelque chose. Alors être de retour avec l’équipe, ça fait du bien. »

Blessée le 2 août dernier, Napheesa Collier avait manqué sept rencontres, durant lesquelles Minnesota avait tout de même affiché un bilan de 5 victoires pour 2 défaites.

Les Lynx archi-dominent cette saison régulière, et elles ne paniquent jamais. Comme cette nuit, lorsqu'elle ont accusé un retard de 10 points en début de match, avant de signer un 11-0 pour remettre les pendules à l'heure.

Les Lynx, seule équipe déjà qualifiée en playoffs

« Elle est tout simplement exceptionnelle, a résumé la coach Cheryl Reeve. « Évidemment, elle était prête à jouer, mais le fait qu’elle soit là rend les choses plus faciles pour tout le monde. On peut toutes retrouver nos rôles et faire ce qu’on aime faire. »

C'est le cas de Courtney Williams qui peut retrouver son rôle de Lieutenant et de “playmaker” : « Je lui ai dit avant le match que j’en avais marre de prendre 18 ou 20 tirs. Je suis prête à revenir à 10 ou 12. Ça fait vraiment du bien d’avoir Phee de retour. »

Avec un bilan de 30 victoires pour seulement 7 défaites, les Lynx possèdent le meilleur record de la ligue et c'est la seule formation déjà assurée d'aller en playoffs.

/ 97 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Carleton 31 3/5 1/2 0/0 2 2 4 1 3 0 1 0 +20 7 9
A. Smith 24 3/7 0/1 2/2 1 2 3 2 4 1 4 0 -2 8 6
N. Collier 31 11/16 2/3 8/9 1 8 9 2 3 2 3 0 +24 32 36
K. McBride 31 4/4 3/3 2/2 0 4 4 4 0 1 1 0 +12 13 21
C. Williams 27 5/11 3/5 1/1 1 1 2 10 3 1 0 1 +14 14 22
J. Shepard 10 0/0 0/0 0/0 0 1 1 3 1 0 2 0 -6 0 2
M. Kliundikova 14 6/7 1/2 0/0 2 1 3 2 0 0 1 1 +12 13 17
C. Taylor 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
A. Kosu 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1
N. Hiedeman 13 2/7 1/4 0/0 0 3 3 3 2 1 1 0 +1 5 6
D. Carrington 15 2/4 1/1 0/0 0 1 1 0 3 0 1 1 -4 5 4
J. Sherrod 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0 0
Total 36/63 12/21 13/14 7 23 30 28 19 6 14 3 97 122
/ 84 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Howard 24 4/6 0/0 2/2 3 5 8 3 4 0 1 0 -9 10 18
A. Boston 34 7/12 0/1 0/2 3 4 7 5 1 1 2 1 -10 14 19
O. Sims 20 1/5 1/3 0/0 0 0 0 2 0 1 1 0 -11 3 1
K. Mitchell 33 7/12 2/3 10/11 0 1 1 2 2 0 2 1 -14 26 22
L. Hull 33 2/10 2/6 0/0 1 0 1 4 3 2 1 0 -15 6 4
D. Dantas 7 0/3 0/1 0/0 0 2 2 1 2 1 1 0 -8 0 0
B. Turner 13 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 -1 2 2
M. Timpson 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 +2 2 3
S. Peddy 18 6/7 3/3 1/1 0 0 0 1 3 0 1 0 +1 16 15
A. Powers 18 2/6 0/0 1/1 2 3 5 3 2 0 3 0 0 5 6
31/65 8/18 14/17 9 16 25 21 19 5 12 3 84 89

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
