Le retour fracassant de Napheesa Collier

Alors que Becky Hammon a lancé dimanche la campagne d'A'ja Wilson pour le trophée de MVP, Napheesa Collier a profité de son grand retour sur les terrains pour rappeler qu'elle avait aussi de solides arguments pour mettre la main sur le trophée. Absente depuis trois semaines à cause de son entorse à la cheville contractée face aux Aces justement, l'intérieure des Lynx a réussi un retour fracassant : 32 points à 11/16 au tir, 9 rebonds pour une victoire 97-84 face au Fever.

« J’avais un peu de rouille à enlever, a-t-elle ironisé. C’est frustrant d’être à l’écart quand on ne joue pas, et j’avais vraiment l'impression de rater quelque chose. Alors être de retour avec l’équipe, ça fait du bien. »

Blessée le 2 août dernier, Napheesa Collier avait manqué sept rencontres, durant lesquelles Minnesota avait tout de même affiché un bilan de 5 victoires pour 2 défaites.

Les Lynx archi-dominent cette saison régulière, et elles ne paniquent jamais. Comme cette nuit, lorsqu'elle ont accusé un retard de 10 points en début de match, avant de signer un 11-0 pour remettre les pendules à l'heure.

Les Lynx, seule équipe déjà qualifiée en playoffs

« Elle est tout simplement exceptionnelle, a résumé la coach Cheryl Reeve. « Évidemment, elle était prête à jouer, mais le fait qu’elle soit là rend les choses plus faciles pour tout le monde. On peut toutes retrouver nos rôles et faire ce qu’on aime faire. »

C'est le cas de Courtney Williams qui peut retrouver son rôle de Lieutenant et de “playmaker” : « Je lui ai dit avant le match que j’en avais marre de prendre 18 ou 20 tirs. Je suis prête à revenir à 10 ou 12. Ça fait vraiment du bien d’avoir Phee de retour. »

Avec un bilan de 30 victoires pour seulement 7 défaites, les Lynx possèdent le meilleur record de la ligue et c'est la seule formation déjà assurée d'aller en playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.