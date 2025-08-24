AfroBasket 2025 : l’Angola renverse le Cameroun et file en finale

L’Angola de Bruno Fernando a créé la sensation samedi soir en battant le Cameroun (74-73), décrochant ainsi sa première qualification en finale de l’AfroBasket depuis 2015. Devant leur chaud et nombreux public (12 700 spectateurs !), les Angolais ont arraché une cinquième victoire consécutive dans la compétition, après un match renversant.

Le tournant est intervenu dans la dernière minute, alors que le Cameroun menait 71-69. Aboubacar Gakou a intercepté une passe de Williams Narace avant de servir Childe Dundao, qui a inscrit un tir primé décisif. C'était la première fois que l’Angola prenait l'avantage depuis le premier quart-temps.

Une dernière faute très, très litigieuse…

Yves Missi a ensuite égalisé à 73-73 sur la ligne, mais Gakou a scellé le score final (74-73) en convertissant un lancer sur trois à l'ultime seconde. La faute sifflée sur ce 3-points raté va faire couler beaucoup, beaucoup d'encre…

Selton Miguel, auteur de 17 points en sortie de banc, a été le meilleur scoreur du match. Le banc angolais a largement dominé celui du Cameroun avec 34 points contre 21. Côté camerounais, Yves Missi a été exceptionnel en défense avec 7 contres. Le pivot des Pelicans s'empare d'un record absolu dans cette compétition. Mais ses pertes de balle en fin de rencontre ont pesé très lourd. Au total, le Cameroun a perdu cinq ballons dans le dernier quart-temps…

Le Mali va jouer la première finale de son histoire

Dimanche, après la petite finale, l'Angola défiera le Mali, vainqueur 88-80 du Sénégal avec 23 points de Mahamane Coulibaly. Battu en phase de poule par ce même Sénégal, le Mali va disputer la première finale de son histoire. Pour compenser les fautes d'Aliou Diarra, les Maliens se sont appuyés sur leur défense (28 rebonds défensifs, 11 interceptions et 6 contres) et leur collectif (23 passes).

« Notre défense nous a fait gagner. On s’est fait confiance du début à la fin. Je suis fier de ce moment, j’en rêvais depuis tout petit » a réagi Coulibaly, épaulé en attaque de Siriman Kanouté (15 points, 8 passes) et Oumar Ballo (19 points).

Côté Sénégal, Jean Jacques Boissy (19 points), Brancou Badio (15 points) et Moustapha Diop (14 points) avaient ramené leur formation à -5 en fin de match, mais la sortie pour cinq fautes de l’intérieur Ibou Badji a sonné le glas de leur espoir de hold-up.