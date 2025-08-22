AfroBasket 2025 : un record d’affluence avant les demi-finales

L'AfroBasket 2025 continue avec les qualifications pour les demi-finales de l'Angola et du Cameroun. Le premier s'est qualifié en disposant du Cap-Vert (90-80), avec les 30 points du petit Childe Dundao (1m67) et en profitant des nombreux ballons perdus de leur adversaire.

Ce quart de finale a aussi été marqué par les 12 700 spectateurs présents dans la Kilamba Arena de Luanda, la capitale de l'Angola. Un record pour un match en Afrique.

L'adversaire en demi-finale pour l'Angola, ce samedi, ce sera le Cameroun, qui a totalement dominé l’Égypte (95-68). Les Camerounais ont rapidement pris les commandes de la partie, avec un 11-0 en premier quart-temps. Le capitaine du Cameroun, Fabien Ateba, a inscrit 26 points, tandis que Yves Missi cumule 10 points, 7 rebonds et 2 contres. Pour leur pays, c'est une première demi-finale depuis 2009.

L'autre demi-finale, également disputée samedi, ce sera Sénégal – Mali. Les premiers ont écarté le Nigeria (91-75) quand les seconds ont eu besoin d'une prolongation pour s'imposer face à la Côte d'Ivoire (102-96), avec un énorme match de Aliou Diarra, auteur de 35 points, 16 rebonds et 3 contres. Pour le Mali, c'est une première demi-finale depuis 1999 !