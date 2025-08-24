L’Espagne impuissante face au duo Schröder-Wagner

L'Allemagne a conclu sa phase de préparation à l'Eurobasket avec un cinquième succès en six matchs, dont un 2 sur 2 face à l'Espagne pour finir. Après avoir arraché la victoire en prolongation à Madrid deux jours plus tôt sur un ultime lay-up de Dennis Schröder, les Allemands ont remis le couvert à domicile cette fois, s'imposant 95-78 au terme d'un match bien plus maîtrisé.

A la manœuvre en revanche, on retrouve toujours un Dennis Schröder en grande forme avec 22 points (à 5/10 à 3-points) et 8 passes décisives pour épauler un Franz Wagner en démonstration (29 points à 9/10 au tir et 6 rebonds).

La Roja n'a pas démérité

Le duo s'est rapidement illustré, pour répondre aux trois paniers de Santi Aldama, puis pour distancer la Roja, entre les drives tranchants de l'ailier du Magic et les 3-points du nouveau meneur des Kings (24-11).

L'Espagne a réussi à tenir bon jusqu'à la pause (49-39) et a même réussi à défier l'Allemagne jusque dans le «money-time ». Il a d'abord fallu résister à un premier coup de chaud de Dennis Schröder sur un 3-points et un lay-up qui ont redonné dix longueurs d'avance aux siens (63-53).

Puis lorsque le dunk de Willy Hernangomez a de nouveau rapproché la Roja à -5 (73-68), c'est à nouveau le MVP de la Coupe du monde 2023 qui s'est arraché pour aller chercher un drive avec la faute. La claquette d'Isaac Bonga et le 3-points depuis le corner d'Andreas Obst ont maintenu l'élan et Franz Wagner a pu finir le boulot sur deux derniers drives conclus avec autorité (85-71).

Avec deux paniers à 3-points, Dennis Schroder a une nouvelle fois mis un terme au spectacle sur un nouveau succès de l'Allemagne, qui sera désormais attendu à l'Eurobasket 2025 dès mercredi à 15h30 face au Monténégro. L'Espagne n'entrera en lice que le lendemain, face à la Géorgie (14h).