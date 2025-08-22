Dennis Schröder vient à bout de l’Espagne en prolongation

Si Madrid et la Roja célébraient Sergio Llull à l'occasion du dernier match de préparation à l'Eurobasket 2025 de l'Espagne à la maison, c'est un autre meneur européen de légende qui aura marqué la rencontre de son empreinte. Le nouveau meneur des Kings Dennis Schröder s'est non seulement offert un double-double à 24 points et 10 passes décisives, mais il a en plus scellé la rencontre d'un lay-up acrobatique dans les dernières secondes de la prolongation.

Alors que l'Allemagne avait mené confortablement depuis le deuxième quart-temps et comptait encore 10 points d'avance à 7 minutes de la fin (75-85), l'Espagne a trouvé les ressources pour remonter son retard, avec de l'adresse extérieure et un panier égalisateur signé Willy Hernangomez à 40 secondes de la fin du quatrième quart-temps (94-94). A ce moment là, Dennis Schröder n'a pas réussi à finir près du cercle et les deux équipes ont dû passer par une prolongation pour se départager.

Un mental d'acier

A nouveau, les Allemands ont rapidement pris les devants, avec notamment un dunk de Franz Wagner (19 points, 7 passes décisives) en contre attaque pour porter la marque à 99-94. Mais encore une fois, les Espagnols ont repris le dessus, avec notamment deux flèches à 3-points de Dario Brizuela (20 points) pour replacer la Roja en tête (103-102).

Avec sang-froid, et malgré un air ball envoyé à mi-distance quelques instants plus tôt, Dennis Schröder a alors pris ses responsabilités en allant chercher deux points sur la ligne en pénétration avant de répondre au 2/2 de Willy Hernangomez au lancer-franc par un un ultime drive victorieux, réussi devant Juancho Hernangomez à 8.6 secondes de la fin (105-106). Le dernier tir de Dario Brizuela au buzzer a été à un cheveu de rentrer, laissant ainsi l'Espagne à une seule victoire depuis le début de la prépa', contre quatre défaites.

A l'inverse, l'Allemagne décroche là son quatrième succès en cinq matchs, avec des individualités qui continuent de monter en puissance, dont le MVP de la Coupe du monde 2023, arrivé en cours de préparation. Les deux équipes se retrouveront demain pour une dernière confrontation à Cologne, avant le début des choses sérieuses.