Leïla Lacan se souviendra de la 3e victoire de suite du Sun…

Le Sky et le Sun ont beau être déjà hors course pour les playoffs, la rencontre de samedi était loin d'être anecdotique, puisque la dernière confrontation il y a dix jours avait donné lieu à trois expulsions. Et cette tension s'est confirmée…

Sur le parquet, Connecticut avait réussi à prendre le meilleur départ grâce à un gros premier quart-temps de Marina Mabrey (12 points de ses 20 points) pour permettre à son équipe de compter 15 points d'avance après dix minutes (13-28). Chicago s'est retrouvé sous pression, et le premier à avoir craqué a été le coach, Tyler Marsh, expulsé pour… un début d'agression envers un arbitre !

Tyler Marsh veut emplâtrer un arbitre !

Après une faute non sifflée sur Elizabeth Williams, l'entraîneur du Sky a complètement craqué, manquant d'emplâtrer l'un des arbitres avant de se retenir et d'être finalement écarté par son staff et ses joueuses ! Autour de Tina Charles, la doublette française Hartley-Lacan a à son tour apporté sa pierre à l'édifice. Si bien qu'à la pause, sans les deux ultimes 3-points de Kia Nurse, l'écart aurait pu être bien plus lourd (41-55).

Après un nouveau festival de Tina Charles, Leïla Lacan a de nouveau porté l'avance du Sun à +20 sur un service de Bria Hartley en transition (48-68). Puis, quelques instants plus tard, ce fut au tour de la Française de goûter aux coudes d'Angel Reese (11 points, 11 rebonds, 5 passes décisives). Bien prise au large, l'intérieure du Sky a réussi à provoquer la faute de la Française après s'être pourtant aidée de ses coudes pour se dégager, touchant au passage l'œil de son adversaire. Sonnée, Leïla Lacan n'est plus revenue sur le terrain, s'en tirant avec un joli coquard.

I know Coach Marsh means well and the Sky have basically no natural ball handlers outside of Van Lith, but Angel Reese should never be bringing up the ball. If I'm the other squad, I blitz & trap her every single time she's caught bringing it up. This ain't it. pic.twitter.com/DIMLojdG76 — Apex Jones (@ApexJones22) August 24, 2025

Une grande Bria Hartley

Hasard ou pas, c'est à ce moment-là que Chicago a entamé son retour aux affaires, avec un retour à -12 à dix minutes de la fin après deux paniers d'Ariel Atkins, un lay-up d'Angel Reese et un 3-points de Kia Nurse (61-73). À bonne température, la shooteuse a embrayé avec deux nouvelles flèches pour ramener alors le Sky à -4 à l'entame du “money-time”, avec toute une salle pour pousser (73-77).

Sans trembler et avec la sérénité d'une équipe qui venait de l'emporter deux fois de suite pour la première fois de la saison, Connecticut a alors réussi à desserrer l'étau avec un grand sang-froid. Par l'inévitable Tina Charles (23 points, 10 rebonds), un 3-points bienvenu d'Aneesah Morrow et un lay-up suivi du 3-points de la gagne de Bria Hartley pour venir conclure un gros match de sa part, à 23 points, à 8/9 au tir dont 3/3 à 3-points, et 4 passes (84-94).

Au-delà de sa troisième victoire consécutive, Connecticut laisse surtout sa dernière place au classement aux Wings et va à présent essayer d'aller chercher son dixième succès cette saison sur le parquet d'une formation de New York chancelante ce lundi. Le Sky essaiera d'en faire de même à domicile face à l'ogre Las Vegas, qui reste sur dix victoires de rang. A noter que Chicago et Connecticut se retrouveront le mercredi 3 septembre sur le parquet du Sun pour une dernière confrontation en saison régulière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.