Kevin Durant et les Rockets discutent…

Depuis le 6 juillet, Kevin Durant peut prolonger son contrat avec les Rockets. Comme il vient juste d'arriver, rien ne semblait pressé. Néanmoins, l'ailier All-Star n'a plus qu'une année de contrat (à 54.7 millions de dollars) et sera donc libre en 2026 s'il ne se passe rien d'ici là.
Il se peut donc que le sujet empoissonne la saison de Houston, qui a fait venir le double champion NBA et MVP des Finals justement pour viser plus haut. « Plus ça prendra du temps, ou si ça n'arrive carrément pas, plus ce sera un sujet qui sera évoqué tous les jours », avait jugé le journaliste Marc Spears.
D'après les informations de Brian Windhorst d‘ESPN, le contact existe entre les deux camps, qui ont déjà discuté d'une prolongation de contrat. Et visiblement, même si aucun accord n'est encore trouvé, c'est l'optimisme qui règne et Kevin Durant devrait prolonger avec les Rockets.
Reste à se mettre d'accord sur le montant, alors que plusieurs sommes circulent : 100, 118 ou 122 millions pour deux saisons de plus dans le Texas.
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|SEA
|80
|35
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.3
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|39
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10 ☆
|OKC
|82
|40
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11 ☆
|OKC
|78
|39
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12 ☆
|OKC
|66
|39
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13 ☆
|OKC
|81
|39
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14 ★
|OKC
|81
|39
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15 ☆
|OKC
|27
|34
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16 ☆
|OKC
|72
|36
|50.5
|38.8
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17 ☆
|GOS
|62
|33
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18 ☆
|GOS
|68
|34
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19 ☆
|GOS
|78
|35
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21 ☆
|BRK
|35
|33
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22 ☆
|BRK
|55
|37
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23 * ☆
|All Teams
|47
|36
|56.0
|40.4
|91.9
|0.4
|6.3
|6.7
|5.0
|2.1
|0.7
|3.3
|1.4
|29.1
|2022-23 * ☆
|BRK
|39
|36
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23 * ☆
|PHX
|8
|34
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.2
|2.5
|1.2
|26.0
|2023-24 ☆
|PHX
|75
|37
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25 ☆
|PHX
|62
|37
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.