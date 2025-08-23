Shawn Kemp évite la prison, mais pas le bracelet électronique

En mai dernier, Shawn Kemp avait plaidé coupable pour des faits qui remontaient à mars 2023. Pour rappel, à l'époque, l'ancien joueur des Sonics avait vu son véhicule être cambriolé, avec plusieurs objets volés, dont son téléphone.

Grâce à une application de géolocalisation, Shawn Kemp avait retrouvé son téléphone à proximité d’un casino et tenté de parler au conducteur de la voiture. Dans un second temps, des coups de feu ont été tirés, le premier d'un des passagers du véhicule, le finaliste NBA 1996 ayant alors répliqué. Deux véhicules avaient été endommagés, mais aucun blessé n’était à déplorer.

L'ancien All-Star avait donc reconnu les faits et risquait la prison. Finalement, ce vendredi nous apprend ESPN, il a été condamné à 30 jours de bracelet électronique, qui devront commencer dans les deux semaines à venir. En plus d'être bloqué chez lui pendant un mois, il devra également effectuer 240 heures de travaux d’intérêts généraux.

En réaction à ce dénouement, Kemp a indiqué que « les trois dernières années avaient été dures » et qu'il veut se battre contre les armes à feu, notamment auprès des jeunes. « Il faut y réfléchir à deux fois. Réfléchissez deux fois quand vous êtes en colère ou un peu énervé », a-t-il déclaré.

Shawn Kemp Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1989-90 SEA 81 14 47.9 16.7 73.6 1.8 2.5 4.3 0.3 2.5 0.6 1.3 0.9 6.5 1990-91 SEA 81 30 50.8 16.7 66.1 3.3 5.1 8.4 1.8 3.9 1.0 2.5 1.5 15.0 1991-92 SEA 64 28 50.4 0.0 74.8 4.1 6.3 10.4 1.3 4.1 1.1 2.4 1.9 15.5 1992-93 SEA 78 33 49.2 0.0 71.2 3.7 7.0 10.7 2.0 4.2 1.5 2.8 1.9 17.8 1993-94 SEA 79 33 53.8 25.0 74.1 4.0 6.8 10.8 2.6 4.0 1.8 3.3 2.1 18.1 1994-95 SEA 82 33 54.7 28.6 74.9 3.9 7.0 10.9 1.8 4.1 1.2 3.2 1.5 18.7 1995-96 SEA 79 33 56.1 41.7 74.2 3.5 8.0 11.4 2.2 3.8 1.2 4.0 1.6 19.6 1996-97 SEA 81 34 51.0 36.4 74.2 3.4 6.6 10.0 1.9 4.0 1.5 3.5 1.0 18.7 1997-98 CLE 80 35 44.5 25.0 72.7 2.7 6.6 9.3 2.5 3.9 1.4 3.4 1.1 18.0 1998-99 CLE 42 35 48.2 50.0 78.9 3.1 6.1 9.2 2.4 3.8 1.1 3.0 1.1 20.5 1999-00 CLE 82 30 41.7 33.3 77.6 2.8 6.0 8.8 1.7 4.5 1.2 3.6 1.2 17.8 2000-01 POR 68 16 40.7 36.4 77.1 0.9 2.9 3.8 1.0 2.7 0.7 1.5 0.3 6.5 2001-02 POR 75 16 43.0 0.0 79.4 1.2 2.6 3.8 0.7 2.5 0.6 1.1 0.4 6.1 2002-03 ORL 79 21 41.8 0.0 74.2 1.9 3.9 5.7 0.7 3.0 0.8 1.3 0.4 6.8 Total 1051 28 48.8 27.7 74.1 2.9 5.5 8.4 1.6 3.6 1.1 2.6 1.2 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.