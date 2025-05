Shawn Kemp plaide coupable pour avoir tiré sur deux personnes

Auteur de coups de feu en direction de deux passagers d’une voiture dans un parking d’un centre commercial en mars 2023, Shawn Kemp a reconnu sa culpabilité pour une agression au second degré devant la Cour supérieure du comté de Pierce, dans le cadre d’un accord de plaider-coupable.

Lors de cette fusillade, deux véhicules avaient été endommagés, mais aucun blessé n’était à déplorer. Initialement poursuivi pour agression au premier degré avec usage d’arme à feu, Kemp faisait désormais face à deux chefs d’agression et à une accusation de tir depuis un véhicule en mouvement, selon The Seattle Times. Ces chefs d’accusation auraient pu entraîner une peine de prison conséquente, et le verdict sera connu en août.

Kemp risque 9 mois de prison

Le procureur adjoint Thomas Howe a recommandé une peine de neuf mois de prison, suivie d’un an de suivi par les services correctionnels, ainsi que le versement de dommages-intérêts. « Shawn est déterminé à aller de l’avant de manière positive », a déclaré son avocat Tim Leary. « Il a accepté une proposition de l’État qui lui permet d’assumer ses responsabilités tout en tenant compte du contexte de légitime défense. »

Selon les documents présentés par la défense, Kemp se trouvait le 8 mars 2023 dans une salle de concert à Seattle avec des employés de son dispensaire de cannabis, lorsque son véhicule a été cambriolé. Des objets personnels ont été volés, dont le sac d’une employée, les clés de son commerce, un téléphone portable, des documents et des souvenirs sportifs destinés à une vente de charité, notamment des maillots portés en match de Gary Payton et Kemp lui-même.

Un échange de tirs

Grâce à une application de géolocalisation, Kemp avait retrouvé son téléphone à proximité d’un casino et a tenté de parler au conducteur de la voiture. Les occupants du véhicule ont ensuite jeté certains effets de Kemp, mais conservé le téléphone, selon la défense.

Plus tard, Kemp a repéré le même véhicule près du Tacoma Mall. Il s’est approché des individus à l’intérieur, et selon le dossier, un passager arrière aurait tiré sur lui avec une arme à feu. Kemp a alors répliqué, tentant d’immobiliser le véhicule, sans succès. Les occupants ont pris la fuite, et quelques jours plus tard, le véhicule avait été retrouvé abandonné, contenant un étui vide, mais aucune arme.