Warner Bros va produire un film sur la Draft de Kobe Bryant

Le site Deadline annonce que le script d'un film intitulé « With The 8th Pick » a été vendu à Warner Bros, qui aurait rapidement montré son intérêt pour ce projet, précise de son côté Variety.

Alex Sohn et Gavin Johannsen ont écrit ce scénario sur les coulisses de la Draft 1996 pour Kobe Bryant. Mais pourquoi ce titre – « With The 8th Pick » – quand on sait que l'arrière avait été choisi en 13e position par les Hornets, avant d'arriver aux Lakers ?

Parce que l'histoire sera racontée du point de vue de John Nash, le GM des Nets à l'époque, et de John Calipari, le coach de New Jersey. La franchise possédait alors le huitième choix et voulait Bryant. Finalement, les Nets sélectionneront

Les bruits de couloir parlent d'un mélange entre « Social Network », le film sur l'histoire de Facebook, et « Air », celui sur Michael Jordan et Nike, sorti en 2023.

Reste à savoir comment sera racontée cette histoire puisqu'on sait que le film « Air » avait pris des libertés avec la vérité historique et que « Winning Time », la série sur les Lakers – annulée après deux saisons – avait été critiquée pour sa représentation de Jerry West.