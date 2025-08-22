Avec la paire Reese-Cardoso, le Sky surprend le Liberty

C'est le genre de défaite qui fait tâche… Au lendemain d'une belle victoire face aux Lynx, le Liberty s'est pris les pieds dans le tapis, à domicile, face au Sky, une formation déjà en vacances. Les coéquipières de Sabrina Ionescu (16 points) et Marine Johannes (9 points), privées de Breanna Stewart, ont craqué en fin de match (91-85).

Porté par une Kamilla Cardoso étincelante (22 points, 16 rebonds) et une Angel Reese encore décisive (21 points, 10 rebonds), le Sky s'impose 91-85 pour mettre fin à une série de cinq défaites consécutives. Ce succès, le neuvième seulement de la saison (9v-26d), arrive un peu tard mais c'est comme une bouffée d’air pour le Sky, qui restait sur 13 revers lors de ses 14 derniers matchs et n’avait plus battu New York depuis cinq rencontres.

Dans une rencontre ultra serrée marqué par 21 changements de leader et 11 égalités, Chicago a tenu bon dans le dernier quart-temps, et c'est Ariel Atkins (19 points, dont 9 dans l’ultime période) qui inscrit le panier de la victoire : un floater dans la raquette, suivi d’un lancer-franc décisif à 90 secondes de la fin. Derrière, les championnes en titre sont restées muettes : 0 sur 4 aux tirs et une perte de balle, permettant à Chicago de conclure sur un 8-0.

Malgré une grosse performance de Jonquel Jones (25 points), New York n'a jamais trouvé la solution pour freiner la paire Reese-Cardoso : 14 sur 18 aux tirs, 15 sur 16 aux lancers-francs !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.