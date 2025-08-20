Avec une grande Sabrina Ionescu, le Liberty domine enfin les Lynx

Pour la quatrième fois de la saison, le Liberty croisait le fer avec les Lynx toujours amputées de Napheesa Collier, une équipe que les joueuses de Sandy Brondello n'étaient pas encore parvenues à battre cette saison.

Rapidement, le Liberty mène au score d'abord par l'intermédiaire de son duo d'intérieurs Emma Meesseman – Jonquel Jones avant que Natasha Cloud ne décoche une flèche à longue distance pour donner 10 points d'avance aux résidentes du Barclays Center (17-7). Minnesota recolle à quatre longueurs à la fin du premier acte grâce à un 8-0 impulsé par Natisha Hiedeman (16 points à 6/10 au tir) et conclu par un tir derrière l'arc de DiJonai Carrington (24-20).

Pendant la première moitié de ce deuxième quart-temps, les Lynx restent au contact de New York, mais Jonquel Jones (22 points, 10 rebonds) enchaîne huit points de suite avant que Sabrina Ionescu (17 points, 11 passes) ne profite d'un écran de son intérieure pour réussir un tir à 3-points. Dans la foulée, la vainqueur du concours à 3-points joue un “pick-and-roll” avec Emma Meesseman pour redonner dix points d'avance au Liberty (45-35). Sabrina Ionescu ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'elle décoche une nouvelle flèche longue distance avant de rejoindre les vestiaires (48-37).

Si le Liberty creuse l'écart jusqu'à prendre 15 longueurs d'avance, les Lynx ont un sursaut d'orgueil pour revenir à huit unités après un “floater” de Natisha Hiedeman sur la tête de Leonie Fiebich. Cette dernière répond derrière l'arc suivie par Emma Meesseman pour redonner une avance confortable au Liberty (60-48).

Sabrina Ionescu régale le Barclays Center

Encore une fois, les Lynx ne se laissent pas abattre et compte sur Courtney Williams pour revenir à six longueurs juste avant le début du quatrième quart-temps (66-60). À deux minutes du terme, Minnesota revient même à -4 puis pendant 90 secondes aucune des deux équipes n'arrive à inscrire le moindre panier.

Alors qu'il reste 40 secondes à jouer, Sabrina Ionescu profite d'un écran de Jonquel Jones pour dégainer derrière l'arc alors qu'elle est à plus d'un mètre de la ligne à 3-points. La gâchette trouve sa cible, ce qui fait exploser le Barclays Center, mais en plus elle provoque une faute flagrante de Maria Kliundikova pour redonner sept points d'avance au Liberty.

Au final, New York s'impose 85-75 même si Marine Johannès a été plutôt discrète avec trois points et deux passes en 18 minutes de jeu. Le Liberty profite également du faux pas du Dream face à Las Vegas pour redevenir deuxième au classement juste derrière les Lynx.

