Le Dream arrache le choc face aux Lynx

Si le Sun a profité de la soirée pour enchaîner, pour la première fois de saison, deux victoires de suite, les Lynx ont vécu la situation inverse. Toujours privées de Napheesa Collier, les leaders de la WNBA ont subi, pour la première fois de la saison, une deuxième défaite de rang. Un court revers (75-73) face à leurs dauphines au classement, les joueuses du Dream d'Atlanta.

Le match a basculé dans le quatrième quart-temps, lorsque Allisha Gray (27 points) a lancé un 12-0 avec un tir à 3-points + la faute. Au creux de la vague, les Lynx ont entamé la dernière période sur un 0 sur 6 aux tirs, et se sont retrouvées menées 66-60 avec six minutes à jouer.

Record de franchise égalé pour le Dream

Grâce à un panier primé d'Alanna Smith, Minnesota est revenu à deux longueurs (73-71) avec 49 secondes à jouer. Après un retour en zone sifflé au Dream, les coéquipières de Kayla McBride ont loupé le tir de l'égalisation. Derrière, Maya Caldwell a converti deux lancers-francs pour redonner de l’air à Atlanta (75-71).

La Dream s’est ensuite compliquée la tâche avec une violation des huit secondes à 13 secondes de la sirène. Courtney Williams ne va pas en profiter avec un layup raté, puis une perte de balle. Au final, le Dream s'impose pour la première fois face aux Lynx cette saison, et décroche sa 23e victoire de la saison. C'est un record de franchise égalé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.