Comment suivre l’EuroBasket 2025 à la télévision ?

Si le groupe TF1 a récupéré les droits des matches de l'Equipe de France jusqu'en 2029, c'est beIN Sports qui s'est offert les droits de l'intégralité de l'Eurobasket 2025. À partir du 27 août, la chaîne qatarie diffuse l’intégralité de la compétition, qui se déroule dans quatre pays : Chypre, Finlande, Pologne et Lettonie.

Aux commentaires et en plateau, les équipes habituelles avec Mary Patrux, Jacques Monclar, Rémi Reverchon, Frédéric Schweickert, Chris Singleton, Xavier Vaution et Frédéric Weis.

La compétition commence le 28 août en Pologne pour l'Équipe de France, et les rencontres des Bleus seront à suivre aussi sur TMC et TFX avec Grégoire Margotton et Nicolas Batum aux commentaires.

Mercredi, début des retransmissions avec Grande-Bretagne – Lituanie (12h20, sur beIN SPORTS MAX 4) et République tchèque – Portugal (13h30, beIN SPORTS MAX 5). L'affiche du jour sera Lettonie – Turquie (16h30, beIN SPORTS MAX 5).

Le soir, sur beIN Sports 1, on suivra Serbie – Estonie (20h15), puis Allemagne – Montenegro (22h00).