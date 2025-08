Euro 2025 | Le calendrier des matches des Bleus diffusés par le groupe TF1

On le sait, les matches de l'équipe de France à l'Euro, du 27 août au 14 septembre 2025, seront diffusés en clair sur TMC et TF1+ et commentés par le duo Grégoire Margotton – Nicolas Batum.

Le groupe TF1 vient de préciser les horaires des différentes rencontres du premier tour. La majorité des matches se jouera l'après-midi, sauf la rencontre face à la Pologne.

Contre la Belgique : jeudi 28 août, 16h50

Contre la Slovénie : samedi 30 août, 16h50

Contre Israël : dimanche 31 août, 16h50

Contre la Pologne : mardi 2 septembre, 20h20

Contre l'Islande : jeudi 4 septembre, 13h50

Le groupe TF1 précise qu'en cas de qualification pour la suite de la compétition, les matches seront toujours diffusés sur leurs antennes. On peut même imaginer, pourquoi pas, un passage sur TF1 en cas de qualification de la troupe de Freddy Fauthoux pour les demi-finales et la finale de la compétition.

En attendant, la finale de l’Euro 2025 sera à suivre en direct le 14 septembre sur TMC et TF1+, dès 19h50.