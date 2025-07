Le groupe TF1 confirme le duo Grégoire Margotton – Nicolas Batum au micro pour l’Euro 2025

Le groupe TF1 vient de confirmer les informations de BeBasket, que l'Equipe de France avait déjà validées : l'ancien capitaine des Bleus, Nicolas Batum, sera bien au micro pour commenter l'EuroBasket 2025 !

« Je suis convaincu que c'est une chance pour le basket français de pouvoir profiter de l'exposition d'un groupe comme celui de TF1, qui pourra mettre encore plus en lumière le basket tricolore » explique l'actuel joueur des Clipper. « Je suis fier et reconnaissant de faire partie de ce projet. Je tiens à remercier les dirigeants de TF1 pour leur confiance, que j'entends rendre en apportant mon expérience et mon expertise aux téléspectateurs. »

Nicolas Batum fera équipe avec Grégoire Margotton, qui retrouve le premier sport qu'il a suivi chez Canal+, afin de commenter les matchs de l'Equipe de France, dont le groupe TF1 a obtenu les droits de diffusion.

« J’ai commenté du basket il y a trente-cinq ans et je serais très heureux d’en commenter à nouveau si cela devait se faire. J’aurais en tout cas des bases, plus que j’en avais avec le hand (qu'il commente depuis 2017 sur les antennes du groupe TF1) » expliquait-il d'ailleurs début juillet lors d'un entretien à L'Equipe.

Pour rappel, l'EuroBasket 2025 se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025 en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne. Les matchs des Bleus seront diffusés en clair sur TMC et/ou TF1+, avant peut-être un passage sur TF1 en cas de qualification de la troupe de Freddy Fauthoux pour les demi-finales et la finale de la compétition.

Pour les matchs ne concernant pas la France, il faudra se brancher sur DAZN, qui a obtenu les droits de diffusion.