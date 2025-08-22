Pour la première fois de la saison, le Sun enchaîne deux victoires

Porté par la toujours fringante Tina Charles (21 points), le Sun s'est imposé 67-56 face aux Mystics, et c'est la première fois de la saison que les joueuses de Rachid Meziane enchaînent deux victoires de suite ! Alors que les coéquipières de Sonia Citron (15 points) peuvent encore croire aux playoffs, elles ont déjoué face à leur bête noire. Depuis 2019, le Sun affiche un bilan de 9 victoires à domicile pour 2 défaites face à Washington.

Titularisée pour la huitième fois de suite, Leila Lacan s’est illustrée en défense avec cinq interceptions, et dans son sillage, le Sun signe son record de la saison avec 14 ballons volés. C'est grâce à ces interceptions que la franchise du Connecticut avait pris les devants dans une première mi-temps assez vilaine (33-26). Charles a ensuite pris les choses en main dans le troisième quart, inscrivant 12 points à 6/8 au tir, pour creuser l’écart (56-45).

Le dernier quart-temps sera tout aussi médiocre que le premier, et le Sun s'impose logiquement face à des Mystics à 37% aux tirs et 16 ballons perdus…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.