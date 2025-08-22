Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Pour la première fois de la saison, le Sun enchaîne deux victoires

Publié le 22/08/2025 à 9:30 Twitter Facebook

Avec une Leila Lacan décisive en défense, le Sun s'impose à domicile face aux Mystics, toujours en course pour une place en playoffs.

tina charles

Porté par la toujours fringante Tina Charles (21 points), le Sun s'est imposé 67-56 face aux Mystics, et c'est la première fois de la saison que les joueuses de Rachid Meziane enchaînent deux victoires de suite ! Alors que les coéquipières de Sonia Citron (15 points) peuvent encore croire aux playoffs, elles ont déjoué face à leur bête noire. Depuis 2019, le Sun affiche un bilan de 9 victoires à domicile pour 2 défaites face à Washington.

Titularisée pour la huitième fois de suite, Leila Lacan s’est illustrée en défense avec cinq interceptions, et dans son sillage, le Sun signe son record de la saison avec 14 ballons volés. C'est grâce à ces interceptions que la franchise du Connecticut avait pris les devants dans une première mi-temps assez vilaine (33-26). Charles a ensuite pris les choses en main dans le troisième quart, inscrivant 12 points à 6/8 au tir, pour creuser l’écart (56-45).

Le dernier quart-temps sera tout aussi médiocre que le premier, et le Sun s'impose logiquement face à des Mystics à 37% aux tirs et 16 ballons perdus…

/ 67 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Morrow 24 3/9 0/1 0/0 4 4 8 1 3 2 2 0 +5 6 9
T. Charles 22 9/14 0/1 3/4 2 4 6 0 1 2 0 0 +5 21 23
B. Hartley 17 1/6 0/2 1/2 0 0 0 3 2 1 2 0 +12 3 -1
M. Mabrey 37 3/9 0/2 1/2 0 7 7 5 1 2 1 0 +7 7 13
L. Lacan 38 2/9 1/4 0/0 0 3 3 5 5 5 2 0 +11 5 9
A. Edwards 16 3/4 0/0 4/6 1 4 5 0 3 0 2 0 +6 10 10
O. Nelson-Ododa 18 3/6 0/0 2/3 0 4 4 2 2 2 0 1 +6 8 13
S. Rivers 28 3/10 1/4 0/0 1 0 1 4 1 1 1 1 +3 7 6
27/67 2/14 11/17 8 26 34 20 18 15 10 2 67 82
/ 56 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
S. Austin 20 3/9 0/0 0/0 0 5 5 0 1 1 2 1 -9 6 5
K. Iriafen 27 4/7 0/0 5/6 1 9 10 1 3 0 3 1 -12 13 18
S. Sutton 29 1/5 0/2 2/2 0 1 1 6 1 0 3 0 -8 4 4
S. Citron 31 5/9 1/2 4/4 0 1 1 1 1 1 4 1 -6 15 11
J. Melbourne 22 1/7 0/3 2/2 1 1 2 1 1 1 2 0 -8 4 0
A. Clark 25 0/4 0/4 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 -6 0 0
E. Engstler 14 1/3 1/2 2/4 0 1 1 0 3 1 1 2 -9 5 4
S. Dolson 17 3/4 1/1 0/0 1 1 2 1 3 0 0 0 +8 7 9
M. Scott 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Olsen 13 1/3 0/2 0/0 0 2 2 2 0 1 1 0 -5 2 4
19/51 3/16 15/18 3 24 27 13 15 5 16 5 56 55

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes