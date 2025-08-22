La Giannis Freak 7 fait le triplé avec le coloris « Live Wire »

Giannis Antetokounmpo est sur tous les fronts ces derniers jours, entre son entrée en lice remarquée avec la Grèce en préparation de l'Eurobasket 2025, et la sortie de sa nouvelle chaussure signature, la Giannis Freak 7 qui s'est déclinée en deux nouveaux coloris cette semaine.

Après le coloris « Night Shift » jeudi, c'est au tour du coloris « Live Wire » de compléter la collection La marque à la virgule a cette fois opté pour une tige principalement rose, avec un « Swoosh » inversé violet aux contours gris et le logo de la superstar des Bucks en vert fluo sur la languette. Le tout lui donne un côté “panthère rose” qui ne passera pas inaperçu.

La Giannis Freak 7 « Live Wire » est disponible depuis hier sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.