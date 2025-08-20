Le retour fracassant de Giannis Antetokounmpo : 25 points, 10 rebonds en 15 minutes !

Il n'a fallu que quelques actions pour comprendre que Giannis Antetokounmpo avait des fourmis dans les jambes et qu'il avait un message à faire passer ! Mercredi soir, le “Greak Freak” a profité de la première journée du Tournoi de l’Acropole pour effectuer ses grands débuts dans cette phase de préparation. Opposée à la Lettonie de Kristaps Porzingis, la Grèce s’est imposée 104-86, et Giannis a été monstrueux : en seulement 15 minutes, il a inscrit 25 points (à 9/12 au tir), capté 10 rebonds et réalisé 2 contres.

Déterminé face à Porzingis, il l'a enfoncé au poste bas, tout déboulant sur tout terrain. Du Giannis pur jus pour donner plus de 10 points d'avance dès le milieu du quart-temps. Après un repos d'une dizaine de minutes, il est revenu assommer les Lettons à coups de dunks. A la pause, la Grèce menait de 16 points avec 20 points et 8 rebonds de l'ailier-fort des Bucks.

Le 3e quart-temps a confirmé la domination des Grecs et les deux coachs ont largement ouvert leurs bancs. Aux côtés de Giannis, Giannoulis Larentzakis et Alexandros Samodurov ont brillé à 3-points. Côté letton, Rihards Lomazs s’est illustré avec 17 points et 5 passes, tandis que Kristaps Porzingis est resté discret (7 points, 2/7 au tir).

Il s’agissait du cinquième match de préparation pour la sélection grecque, désormais créditée de trois victoires, avant d'affronter l'Italie. La Lettonie, de son côté, en est à une victoire en quatre rencontres.