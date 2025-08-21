NBA 2K26 | Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, joueurs les mieux notés

Le classement des meilleurs joueurs de NBA 2K26 est enfin arrivé à son terme ! Les dix meilleures notes ont été publiées et on si le quatuor de tête reste inchangé, on constate la percée de Shai Gilgeous-Alexander qui rejoint Nikola Jokic en tête avec une note globale de 98 !

Comment aurait-il pu en être autrement ? Quatrième du classement l'an dernier avec une note de 96, le meneur d'OKC sort d'une saison exceptionnelle durant laquelle il a guidé son équipe jusqu'au titre de champion NBA, avec au passage un trophée de MVP de la saison régulière et des Finals.

Anthony Edwards s'envole, Joel Embiid dégringole

A leurs côtés, figurent toujours Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. Les deux joueurs bénéficiaient de la même note l'an dernier (97) alors que seul le « Greek Freak » atteint ce standard cette saison, le Slovène étant repassé à 95.

On peut également noter la superbe ascension d'Anthony Edwards, qui pointait à la 11e place l'an dernier à la 5e sur NBA 2K26 en passant de 93 de note à 95. Derrière le trio Curry-James-Tatum perd un point, passant de 95 à 94, retrouvant ainsi Victor Wembanyama au même stade. Le Français passe ainsi de la 18e place au top 5 des meilleures notes !

A l'inverse, Joel Embiid dégringole du classement puisqu'il affichait un joli 96 de note générale pour arriver cinquième dans la hiérarchie. Cette année, le pivot des Sixers débute avec quatre points de moins, figurant à la 17e place aux côtés de Karl-Anthony Towns, Cade Cunningham, Kawhi Leonard.

Juste au dessus Kevin Durant, Donovan Mitchell, Anthony Davis, Jalen Brunson et Tyrese Haliburton arrivent jusqu'au top 10 avec une note de 93

Le top 10 des meilleures notes dans NBA 2K26 :

1. Nikola Jokić (Denver Nuggets): 98

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder): 98

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 97

4. Luka Dončić (Los Angeles Lakers): 95

5. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): 95

6. Stephen Curry (Golden State Warriors): 94

7. LeBron James (Los Angeles Lakers): 94

8. Jayson Tatum (Boston Celtics): 94

9. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 94

10. Kevin Durant (Houston Rockets): 93

Le trailer du mode “MyCareer” également dévoilé

Pour accompagner la publication finale du classement, 2K Sports a également sorti le “trailer” du scénario “MyCareer” baptisé “Out of Bounds” où l'on voit MP se battre pour décrocher sa place en NBA.

Comme évoqué précédemment, le processus de draft est bien plus complexe et plus long. Entre Summer League, matchs d'exhibition et entraînements privés, il faudra assurer pour espérer décrocher le meilleur spot possible à la Draft.