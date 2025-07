NBA 2K26 dévoile ses premiers contours

La campagne de promotion de NBA 2K26 est officiellement lancée depuis la parution des quatre couvertures du jeu, sur lesquelles on retrouvera donc Shai Gilgeous-Alexander sur l'édition standard, Angel Reese sur la version « WNBA » (indisponible en France), Carmelo Anthony sur la « Superstar » et les trois réunis sur l'édition « Leave No Doubt ».

La suite va arriver très vite avec les fameux « Courtside Report » qui vont chaque semaine aborder les améliorations d'un élément spécifique, que ce soit le gameplay ou les principaux modes de jeu. Quelques premiers indices ont été dévoilés à l'occasion de la présentation du calendrier qui débutera le 28 juillet par l'exploration du gameplay.

Un chemin plus tortueux vers la Draft ?

À ce titre, l'accent a été mis sur la précision des résultats des tirs, sur les blocks, les interceptions, les ballons neutres et les rebonds. Les difficultés seront également plus élevées, notamment pour redonner de la compétitivité au mode multijoueur.

S'agissant des jauges de tir et des dunks, on retrouvera les « fenêtres vertes » comme sur NBA 2K24, les développeurs ayant répondu ici à une demande de laeur communauté. La création du joueur via « MyPlayer » se veut toujours plus complète, mieux modulable et personnalisable tout en gardant un effet « réaliste » selon qu'on choisisse un joueur très petit ou très, très grand.

L'histoire précédent le mode « MyCareer » est aussi toujours très attendue. Cette année, dans le scénario baptisé « Out of Bounds », le processus de Draft devrait être bien plus complexe, avec des choix et des actions qui auront davantage de conséquences sur votre progression dans la hiérarchie.

Il faudra remplir tous les objectifs de match pour permettre à l'agent d'obtenir les meilleurs deals. Il y aura également la possibilité d'organiser un entraînement privé pour une équipe à laquelle qu'on pense pouvoir intégrer. Ensuite, le choix reviendra au joueur, d'être drafté de manière traditionnelle, ou de choisir son équipe.

Une ville plus petite ?

Les contours de la ville du mode MyCareer (pour les consoles Gen 9) est également un événement chaque année. S'il faudra attendre le 25 août pour lever complètement le voile, on sait déjà que les points d'intérêt ne seront plus éparpillés, suggérant que les dimensions de « The City » pourraient être plus petites sur NBA 2K25.

Petit détail croustillant pour finir : devant les bâtiments de chaque mode, comme « The Rec » ou « The Theater », on trouvera désormais une statue de plus de trois mètres du profil « MyPlayer » qui aura été le meilleur sur les terrains. Chaque jour, la statue rendra ainsi hommage à star du moment. Aucune info supplémentaire en revanche sur le mode WNBA…

La sortie mondiale de NBA 2K26 sera pour le 5 septembre (29 août en accès anticipé).