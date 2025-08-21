NBA 2K26 | L’aventure MyNBA et MyGM toujours plus immersive

A chaque semaine son lot de nouveautés chez NBA 2K, et alors que le prochain opus NBA 2K26 entame la dernière ligne droite de sa campagne de promotion, l'heure est venue d'évoquer les dernières infos concernant le mode My NBA dans lequel figure également le mode My GM.

Deux modes de jeu de plus en plus étoffés dans lesquels ont peut simplement disputer une saison NBA classique avec une équipe (My NBA) ou gérer une franchise de A à Z en tant que General Manager (MyGM), et bien plus encore !

« Nous avons voulu faire de My NBA et My GM une expérience encore plus mémorable et enrichissante pour ceux qui veulent prendre le contrôle de la ligue » déclare Erick Boenisch, vice-président du développement NBA chez Visual Concepts. « Que ce soit en participant aux Playoffs Online avec des amis ou en voyant vos bannières de titres flotter dans les airs, chaque détail est conçu pour vous donner l'impression d'être un véritable directeur général en train de bâtir votre héritage ».

MyNBA s'enrichit à travers les « Eras »

Le mode MyNBA avait connu un sacré lifting ces dernières années avec les « Eras » qui permettaient de se replonger dans les ères de gloire du passé en NBA, de l'ère Bill Russell en passant par Magic Johnson et Larry Bird, Michael Jordan bien sûr, mais aussi Kobe Bryant et LeBron James.

Cette année, le dispositif « MyPlayer ADN » permet d'intégrer votre MyPlayer dans chaque effectif créé dans MyNBA. Chaque profil peut voir son apparence, ses animations, ses attributs, ses badges et tendances être facilement clonés pour investir chacune des « Eras », ce qui donnera l'occasion à votre MyPlayer de se frotter à n'importe quelle légende du passée, avec tous les ajustements que ça comporte, en terme de graphismes ou de règles de jeu, mais aussi en termes budgétaires.

Des bannières dynamiques ont également été ajoutées à MyNBA afin de commémorer les titres et exploits réalisés au cours d'une carrière. Chaque salle de l'ère moderne disposera d'une section dédiée pour mettre en valeur votre histoire et les succès qui l'ont accompagnée.

S'agissant de My NBA, l'encadrement de la simple saison NBA se veut toujours plus diverse et remplie de missions et objectifs variés. Avant le début de chaque saison, un rendez-vous avec le propriétaire de l'équipe sera organisé pour évaluer objectifs et le budget pour l'année, tout en leur assignant leurs directives principales : remporter un titre ou faire gagner de l'argent à l'organisation. L'option choisie aura évidemment des conséquences sur la stabilité de votre job si vous n'atteignez pas vos objectifs.

Même chose s'agissant des installations, un sujet qui peut sembler anodin et qui est pourtant primordial ! Assurez vous de bénéficier des meilleures installations d'entraînement et des structures les plus modernes pour attirer les meilleurs free agents. Les installations de vote salle, des loges de luxe et autres ne seront pas à négliger non plus !

En bonus, NBA 2K lance cette année la possibilité de jouer des Playoffs, en ligne, permettant aux joueurs de s'affronter d'une toute nouvelle manière. Les joueurs sont chargés de créer et de classer les 16 équipes NBA qui se sont qualifiées pour les Playoffs et peuvent ensuite inviter jusqu'à 15 amis à participer à une post-saison privée ou l'ouvrir à la communauté. Une façon de vivre à plusieurs les émotions et l'intensité d'une campagne de Playoffs.

L'intersaison 2025, le point de départ de l'aventure MyGM

L'expérience MyGM a régulièrement pris du galon pour offrir un arsenal toujours plus complet et pour cause, elle correspond à un intérêt qui n'a cessé de croître au fil des années de la part des joueurs.

L'année dernière avait marqué un nouveau tournant avec la création physique de votre GM, alors amené à déambuler dans les bureaux de la franchise pour honorer ses différents rendez-vous et faire avancer les objectifs l'équipe depuis le « front-office ».

Cette année, MyNBA propose désormais 30 scénarios MyGM uniques qui débuteront lors de l'intersaison 2025. Les joueurs peuvent choisir une équipe et se lancer trois défis propres à l'effectif et à l'histoire de cette équipe. Ils devront accomplir des tâches telles que sélectionner des joueurs de la Draft, recruter free agents ou remporter le titre. Lancer Copper Flagg avec Dallas ou monter des échanges pour partir sur un nouveau projet, toutes les options restent à votre disposition selon la franchise choisie.

Pour terminer, 2K Sports a promis que les simulations, qui restent le cœur du réacteur du mode MyGM notamment, ont été améliorées, pour permettre « des décisions plus stratégiques, avec une vitesse jusqu'à 26 % plus rapide dans NBA 2K26 par rapport à NBA 2K25 ».

Les joueurs ont désormais un meilleur contrôle sur leurs simulations en pouvant choisir entre trois options : Normal, Plus intelligent et Plus rapide. Les simulations plus intelligentes utiliseront davantage de logique commerciale pouvant prendre en compte plus de 5 000 variables commerciales potentielles, tandis que les simulations plus rapides progresseront plus rapidement au fil des saisons, même si elles ne tiendront peut-être pas compte de tous les résultats possibles.