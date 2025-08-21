Stephen Curry, nouvel ambassadeur de Google

Au coeur de la Silicon Valley avec ses Warriors, Stephen Curry vient de conclure un partenariat sur le long terme avec Google. Selon SportsBusinessJournal, les termes financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.

Au-delà de mettre en avant les produits de la marque comme les smartphones et les montres connectées, Curry deviendra « Conseiller Performance » auprès de Google Health, en contribuant notamment au développement de nouveaux produits de santé connectée. Par ailleurs, Google sera partenaire de ses projets entrepreneuriaux et philanthropiques.

SportsBusinessJournal précise que ce rapprochement n’est pas une première puisque Curry et Google avaient déjà collaboré à plusieurs reprises. Comme en 2021, lorsqu'il était la tête d'affiche d'une campagne publicitaire pour Google Photos.

Plus récemment, en août 2025, lors de son Curry Camp, le quadruple champion NBA avait présenté à ses “campers” plusieurs innovations de Google, dont l’« AI Basketball Coach » développé sur Google Cloud, ainsi que les nouveaux smartphones Pixel 10 et la montre connectée Pixel Watch 4.