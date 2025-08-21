Matchs
Lettonie : Rodions Kurucs forfait

Kristaps Porzingis perd l'un de ses plus fidèles lieutenants puisque Rodions Kurucs doit se faire opérer.

Coup dur pour la Lettonie, puisque Rodions Kurucs ne participera finalement pas à l’EuroBasket 2025. Pays hôte, la Lettonie savait qu'il y avait un risque que Baskonia, son nouveau club, le bloque. « Rodions Kurucs ne poursuivra pas la préparation à l’EuroBasket, car les représentants de son club [Baskonia] ont programmé une opération afin de soigner complètement sa blessure » écrit la fédération lettone de basketball.

Après la défaite face à la Grèce, le sélectionneur Luca Banchi a indiqué son ailier souffrait du talon depuis le début du rassemblement. « Depuis le début de la préparation, tout a été mis en œuvre pour aider Rodions Kurucs à se remettre de sa blessure, et ce tournoi représentait le dernier moment pour décider de sa participation à l’EuroBasket », a expliqué l’entraîneur italien. « Malheureusement, son aventure avec l’équipe nationale cette année s’arrête ici. Rodions est un joueur singulier et son absence devra être compensée par d’autres qualités. »

Lors des fenêtres de qualification, l'ancien joueur de Murcie avait tourné à 14,3 points et 6,0 rebonds de moyenne.

Par Fabrice Auclert
