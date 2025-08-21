Lettonie : Rodions Kurucs forfait

Coup dur pour la Lettonie, puisque Rodions Kurucs ne participera finalement pas à l’EuroBasket 2025. Pays hôte, la Lettonie savait qu'il y avait un risque que Baskonia, son nouveau club, le bloque. « Rodions Kurucs ne poursuivra pas la préparation à l’EuroBasket, car les représentants de son club [Baskonia] ont programmé une opération afin de soigner complètement sa blessure » écrit la fédération lettone de basketball.

Après la défaite face à la Grèce, le sélectionneur Luca Banchi a indiqué son ailier souffrait du talon depuis le début du rassemblement. « Depuis le début de la préparation, tout a été mis en œuvre pour aider Rodions Kurucs à se remettre de sa blessure, et ce tournoi représentait le dernier moment pour décider de sa participation à l’EuroBasket », a expliqué l’entraîneur italien. « Malheureusement, son aventure avec l’équipe nationale cette année s’arrête ici. Rodions est un joueur singulier et son absence devra être compensée par d’autres qualités. »

Lors des fenêtres de qualification, l'ancien joueur de Murcie avait tourné à 14,3 points et 6,0 rebonds de moyenne.