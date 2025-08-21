Des nouvelles rassurantes pour Vasilije Micic

Le week-end dernier, Svetislav Pesic, le sélectionneur serbe, n'était pas très optimiste pour Vasilije Micic. Le meneur de jeu était blessé et malgré les efforts pour le remettre sur pied, « ça ne se passe pas comme prévu » et « il a encore mal », regrettait l'entraîneur. On évoquait alors un possible forfait pour l'EuroBasket 2025.

Qu'en est-il quelques jours plus tard, et à quelques heures d'un match de préparation face à la Slovénie de Luka Doncic ? « Il s'est entraîné, bien même, et il n'a pas connu de rechute sur ce qui le gênait depuis un moment », répond Svetislav Pesic.

Rien n'est encore gravé dans le marbre pour autant. « Chaque jour est important, pour nous, au niveau de ses sensations », poursuit le sélectionneur serbe. « Peut-être qu'il va jouer un peu durant le match, mais on va devoir faire attention. Il a la bonne attitude et montre une forte volonté de revenir, mais tout ne dépend pas de lui. »

La décision de sa participation à la compétition sera prise dans les prochains jours avec, précise le coach, un groupe officiel de 12 joueurs annoncé avant le départ dimanche en direction de Riga. Le premier match de la Serbie est pour le 27 août contre l'Estonie.

Vasilije Micic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 * All Teams 60 20 43.0 27.9 81.3 0.2 1.2 1.5 4.4 1.1 0.5 1.6 0.1 7.0 2023-24 * OKC 30 12 40.7 24.4 73.7 0.0 0.8 0.8 2.5 0.7 0.3 1.0 0.1 3.3 2023-24 * CHA 30 27 43.7 29.4 83.9 0.4 1.7 2.1 6.2 1.5 0.7 2.3 0.1 10.8 2024-25 * All Teams 41 19 34.8 36.0 82.9 0.5 1.7 2.2 3.1 1.1 0.4 1.9 0.0 6.6 2024-25 * CHA 36 21 34.8 36.0 82.9 0.6 1.9 2.4 3.5 1.2 0.4 2.1 0.0 7.5 2024-25 * PHX 5 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.