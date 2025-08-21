Draymond Green se paie Alperen Sengun

Jamais le dernier à lire puis commenter les déclarations des joueurs NBA, Draymond Green s'est trouvé une nouvelle tête de… Turc. Sur les réseaux sociaux, l'intérieur des Warriors a ainsi réagi aux récents propos d'Alperen Sengun sur l'élimination des Rockets face à Golden State au premier tour des playoffs.

« C'est une équipe très expérimentée, et ils ont commis beaucoup de fautes. En playoffs, les arbitres ne sifflent pas. Mais ce sont eux qui ont pleurniché pendant toute la série parce que les fautes n'étaient pas sifflées » a expliqué l'intérieur de Houston. « Quand cela nous concerne, on n'a pas vraiment le droit de se plaindre. C'est plutôt un choix interne. Ime Udoka ne le permet pas. Il devient fou si on se plaint. »

Draymond Green a beaucoup de respect pour son jeune adversaire

Se faire traiter de “pleurnicheur” n'est évidemment pas très apprécié par Green, et il a une réponse toute faite pour Sengun : “C'est difficile à dire quand on a perdu. Il faut gagner pour se permettre de dire des choses comme ça…”

Pour être complet, il faut aussi rappeler que Green n'avait pensé que du bien de Sengun, son adversaire direct dans la série. « J’ai énormément de respect pour ce jeune gars [Şengün] parce qu’au début, il pliait, puis il s’est repris et il a tenu bon », avait déclaré Green. « Et une fois que tu tiens bon, on va se défier, et ça me plaît. Et j’ai davantage de respect pour lui. »