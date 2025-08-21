Kristaps Porzingis et la fratrie Antetokounmpo, une amitié de longue date

Kristaps Porzingis ne tiendra pas rigueur de la fessée infligée hier par Giannis Antetokounmpo pour son grand retour à la compétition à l'occasion de l'entrée en lice de la Grèce face à la Lettonie au tournoi de l'Acropole, en préparation de l'Eurobasket 2025.

Après la rencontre, le nouvel intérieur des Hawks a notamment glissé qu'il entretenait de bonnes relations de longue date avec la fratrie Antetokounmpo, et qu'il avait à ce titre une tendresse particulière pour la Grèce. La connexion remonte à il y a près de dix ans, alors que KP effectuait ses premiers pas en NBA.

« Oui, on s'entend bien. Ils m'ont invité ici il y a près de dix ans. J'ai beaucoup aimé jouer ici, découvrir les gens, la culture, la nourriture est incroyable. A chaque fois que je reviens, ça se passe bien avec eux et j'apprécie toujours de jouer ces matchs contre eux », a-t-il déclaré.

Une fin de carrière à la Evan Fournier ?

Même s'il reprend progressivement ses marques après une fin de saison chaotique à Boston, l'intérieur letton n'a pas pesé lourd face à la démonstration de force du Greek Freak, avec seulement 7 points et 4 rebonds en 19 minutes.

« Giannis a réalisé une première mi-temps incroyable. Nous aurions pu mieux le défendre, pour être honnête, mais aujourd'hui était une journée difficile pour nous », a-t-il reconnu. « La première mi-temps a été difficile. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs au monde, et il nous a donné du fil à retordre. Il avait l'air en forme, il avait l'air frais, et ça a été dur pour nous”.

En attendant de rebondir dès aujourd'hui face à l'Italie, KP n'a pas fermé la porte à une éventuelle fin de carrière en Europe, et pourquoi pas en Grèce, comme Evan Fournier l'a fait avec succès cette saison en terminant champion avec l'Olympiakos.

« Pourquoi pas ? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais rien qu'en voyant certains clubs ici en Grèce, vous savez, l'ambiance qu'il y a pour les matchs et tout ça, ce serait vraiment une ambiance incroyable pour y jouer (…). Peut-être, peut-être, mais je devrais examiner tous les aspects… J'adore les fans ici et j'adore la rivalité qui règne ici, alors qui sait ».

A tout juste 30 ans, Kristaps Porzingis a sans doute du temps et peut-être encore de beaux challenges à relever en NBA d'ici là.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.