Kristaps Porzingis et la fratrie Antetokounmpo, une amitié de longue date

Kristaps Porzingis ne tiendra pas rigueur de la fessée infligée hier par Giannis Antetokounmpo pour son grand retour à la compétition à l'occasion de l'entrée en lice de la Grèce face à la Lettonie au tournoi de l'Acropole, en préparation de l'Eurobasket 2025.
Après la rencontre, le nouvel intérieur des Hawks a notamment glissé qu'il entretenait de bonnes relations de longue date avec la fratrie Antetokounmpo, et qu'il avait à ce titre une tendresse particulière pour la Grèce. La connexion remonte à il y a près de dix ans, alors que KP effectuait ses premiers pas en NBA.
« Oui, on s'entend bien. Ils m'ont invité ici il y a près de dix ans. J'ai beaucoup aimé jouer ici, découvrir les gens, la culture, la nourriture est incroyable. A chaque fois que je reviens, ça se passe bien avec eux et j'apprécie toujours de jouer ces matchs contre eux », a-t-il déclaré.
Une fin de carrière à la Evan Fournier ?
Même s'il reprend progressivement ses marques après une fin de saison chaotique à Boston, l'intérieur letton n'a pas pesé lourd face à la démonstration de force du Greek Freak, avec seulement 7 points et 4 rebonds en 19 minutes.
« Giannis a réalisé une première mi-temps incroyable. Nous aurions pu mieux le défendre, pour être honnête, mais aujourd'hui était une journée difficile pour nous », a-t-il reconnu. « La première mi-temps a été difficile. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs au monde, et il nous a donné du fil à retordre. Il avait l'air en forme, il avait l'air frais, et ça a été dur pour nous”.
En attendant de rebondir dès aujourd'hui face à l'Italie, KP n'a pas fermé la porte à une éventuelle fin de carrière en Europe, et pourquoi pas en Grèce, comme Evan Fournier l'a fait avec succès cette saison en terminant champion avec l'Olympiakos.
« Pourquoi pas ? Je n'y ai pas vraiment réfléchi, mais rien qu'en voyant certains clubs ici en Grèce, vous savez, l'ambiance qu'il y a pour les matchs et tout ça, ce serait vraiment une ambiance incroyable pour y jouer (…). Peut-être, peut-être, mais je devrais examiner tous les aspects… J'adore les fans ici et j'adore la rivalité qui règne ici, alors qui sait ».
A tout juste 30 ans, Kristaps Porzingis a sans doute du temps et peut-être encore de beaux challenges à relever en NBA d'ici là.
|Kristaps Porzingis
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|NYK
|72
|28
|42.1
|33.3
|83.8
|1.8
|5.5
|7.3
|1.3
|2.8
|0.7
|1.7
|1.9
|14.3
|2016-17
|NYK
|66
|33
|45.0
|35.7
|78.6
|1.7
|5.5
|7.2
|1.5
|3.7
|0.7
|1.8
|2.0
|18.1
|2017-18 ☆
|NYK
|48
|32
|43.9
|39.5
|79.3
|1.3
|5.3
|6.6
|1.2
|2.9
|0.8
|1.9
|2.4
|22.7
|2019-20
|DAL
|57
|32
|42.7
|35.2
|79.9
|1.8
|7.7
|9.5
|1.8
|3.2
|0.7
|1.6
|2.0
|20.4
|2020-21
|DAL
|43
|31
|47.6
|37.6
|85.5
|1.9
|7.0
|8.9
|1.6
|2.7
|0.5
|1.2
|1.3
|20.1
|2021-22 *
|All Teams
|51
|29
|45.9
|31.0
|86.7
|2.0
|6.1
|8.1
|2.3
|2.7
|0.7
|1.6
|1.6
|20.2
|2021-22 *
|DAL
|34
|30
|45.1
|28.3
|86.5
|1.9
|5.8
|7.7
|2.0
|2.6
|0.7
|1.6
|1.7
|19.2
|2021-22 *
|WAS
|17
|28
|47.5
|36.7
|87.1
|2.2
|6.6
|8.8
|2.9
|2.9
|0.7
|1.6
|1.5
|22.1
|2022-23
|WAS
|65
|33
|49.8
|38.5
|85.1
|1.8
|6.6
|8.4
|2.7
|3.0
|0.9
|2.1
|1.5
|23.2
|2023-24
|BOS
|57
|30
|51.6
|37.5
|85.8
|1.7
|5.5
|7.2
|2.0
|2.7
|0.7
|1.6
|1.9
|20.1
|2024-25
|BOS
|42
|29
|48.3
|41.2
|80.9
|1.6
|5.1
|6.8
|2.1
|2.8
|0.7
|1.3
|1.5
|19.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.