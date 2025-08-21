Auteur d'un retour fracassant après 15 jours d'attente lors de son premier match de préparation à l'Eurobasket 2025 face à la Lettonie (25 points, 10 rebonds en 15 minutes et la victoire 104-86), Giannis Antetokounmpo aura peut-être bientôt l'occasion de porter ce nouveau coloris « Night Shift » de sa toute nouvelle chaussure signature, la Giannis Freak 7.

Sortie fin juillet avec un premier coloris « Ignition », la voilà de retour dans des tons plus sombres avec une tige entre bleu marine et gris, avec du vert fluo en guise de finitions, sur les contours du « Swoosh » inversé ou pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette. La semelle, sous laquelle l'inscription “Antetokounmpo” apparaît sur les motifs du revêtement extérieur, complète l'ensemble entre gris et blanc nacré.

En attendant la sortie imminente du coloris « Live Wire », cette Giannis Freak 7 « Night Shift » est disponible sur Basket4ballers depuis aujourd'hui, au prix de 125 euros.