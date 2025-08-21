Eric Gordon vise le cap des 20 saisons en NBA

Génial scoreur des années 2010, capable de tourner à 22.3 points par match en 2010/11 et d'être élu Sixième homme de l'année en 2017, en plus d'afficher 15.3 points de moyenne en carrière, Eric Gordon approche doucement de la fin.

Il sort d'ailleurs de sa pire saison sur le plan individuel, avec à peine 6.8 points par match et plusieurs blessures avec les Sixers, mais cela n'a pas entamé pour autant sa confiance et son envie de jouer encore deux ans. Histoire d'atteindre un cap symbolique…

« Quel est mon héritage ? J'ai connu une longue carrière, en jouant plus longtemps qu'imaginé, juste pour voir jusqu'où je pouvais aller. Mais j'adorerais jouer 20 ans en NBA. Donc ce serait pour le moment ça, mon objectif » a-t-il expliqué pour un média argentin.

Et s'il raccrochait après les JO 2028 ?

Re-signé cet été par Philadelphie, Eric Gordon avait été drafté en 2008, en 7e position. De cette Draft, seuls Russell Westbrook, Kevin Love, Brook Lopez et Nicolas Batum (en attendant DeAndre Jordan ?) se trouvent encore dans la ligue, 17 ans plus tard.

Un bel accomplissement pour l'arrière de 36 ans, qui n'a jamais remporté de titre en NBA, mais qui se serait pourtant bien vu ajouter un tout autre titre à son palmarès…

« J'aurais adoré emmener les Bahamas aux Jeux olympiques. Vraiment. Car mon rêve a toujours été de gagner l'or aux JO » a ainsi décrit Eric Gordon, certes champion du monde avec Team USA en 2010, mais depuis passé sous le maillot bahaméen.

Finalement, il n'a donc pas réussi à qualifier le pays pour Paris 2024, il y a un an, et peut-être que Los Angeles 2028 lui permettra d'oublier cet échec, pour mieux réaliser son rêve olympique ? « Ça va être difficile, parce que ce sera en 2028 et parce que ça va devenir compliqué avec le temps qui passe » a-t-il néanmoins reconnu.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.4 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.5 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.1 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.5 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.2 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.2 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.1 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 2024-25 PHL 39 20 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 0.7 0.7 0.3 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.