Pour Los Angeles 2028, le tournoi olympique sera rallongé

Exceptionnellement, la FIBA a décidé de modifier les dates de début des tournois de basket masculin et féminin lors des Jeux olympiques 2028. Ainsi, ils démarreront deux jours plus tôt, soit le 12 juillet, alors que la cérémonie d'ouverture aura toujours lieu le 14 juillet à Los Angeles.

D'après un calendrier préliminaire, deux matchs devraient se dérouler le 12 et trois matchs devraient se dérouler le 13. De quoi « permettre de disputer les quarts de finale sur deux jours et garantir qu'aucun match ne débute avant midi, améliorant ainsi l'expérience globale pour les joueurs, les équipes, le public et les diffuseurs », justifie la FIBA. Aux JO 2024, c'est le tournoi de football qui avait débuté avant la cérémonie d'ouverture.

Néanmoins, rien ne bouge pour la suite et les finales se tiendront toujours les 29 et 30 juillet 2028. Le 30 étant, d'ailleurs, le jour de la cérémonie de clôture de ces Jeux olympiques de Los Angeles. Où l'on verra Team USA défendre ses médailles d'or, chez les hommes (cinq d'affilée) et chez les femmes (huit d'affilée).