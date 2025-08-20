Le jour de Chance aux Spurs

Après avoir dévoilé les recrues du staff de Mitch Johnson, les Spurs ont annoncé l'arrivée de Jacob Chance comme entraîneur des Austin Spurs, leur équipe de G-League. A San Antonio, c'est souvent un tremplin, et la direction n'a donc pas hésité à donner les clés de l'équipe à un technicien australien de 31 ans.

Malgré son jeune âge, Chance possède déjà une solide expérience d’entraîneur en Australie, puisqu'il faisait partie du staff des Perth Wildcats en NBL lors de leurs quatre titres. Il a ensuite rejoint les Tasmania JackJumpers avant d’intégrer le staff du Melbourne United. Chance s’est également illustré comme assistant en équipe nationale dans le staff de l'ancien sélectionneur Brian Goorjian.

La confiance des vétérans

En février dernier, c'est même lui qui avait assuré l'intérim lors d'une fenêtre de qualifications.

« C'est tout simplement du top niveau dans tous les domaines : l’analyse vidéo, le travail sur le terrain avec les joueurs, la compréhension des systèmes offensifs et défensifs. Il a un ressenti incroyable pour tout ça » dit de lui Brian Goorjian. « Il a une capacité unique à obtenir l’adhésion des joueurs. Vous aviez des gars comme Joe Ingles et Patty Mills – deux joueurs avec lesquels il n’avait aucun passé – et il a fait de l'excellent travail, toujours très réactif, en construisant ces relations. Il savait quoi dire, quand intervenir et quand rester en retrait. Les vétérans ne s’approchent pas de vous si vous n’êtes pas compétent. Eux ont été attirés par lui. »

Pour faciliter son intégration, Chance pourra compter sur Matt Nielsen, Australien comme lui, et ancien entraîneur d’Austin. Ce dernier a intégré le staff de Mitch Johnson. « Revenir travailler avec Matty, qui m’a en quelque sorte fait entrer dans le métier en 2015… Revenir au point de départ et être à nouveau avec lui, et peut-être l’avoir auprès de moi dans ce premier temps avec les Spurs, c’était difficile de dire non », confie Chance.« C’est un bon ami, un mentor majeur, et je suis enthousiaste à l’idée de retravailler avec lui. »

Visuel : Notre Dame