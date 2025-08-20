Matchs
Skal Labissiere à la relance à Washington

Publié le 20/08/2025 à 7:45
NBA – L'intérieur passé par Portland et Sacramento va avoir l'occasion de se montrer lors du prochain “training camp” de Washington.

Selon les informations de Chris Haynes, Washington va officialiser les signatures d'Alondes Williams et Skal Labissiere. Ce sera l'occasion pour le meneur de 26 ans et l'intérieur de 29 ans de montrer leur valeur lors du “training camp” fin septembre et pourquoi pas de grapiller une place dans le roster puisqu'il s'agit d'invitations.

Les quinze contrats garantis sont déjà pourvus mais il reste une place parmi les “two-way contract” aux côtés de l'arrière Jamir Watkins et du pivot Tristan Vukcevic. Le camp d'entraînement servira peut-être à désigner ce dernier spot. Au pire, ils seront intégrés à l'effectif de G-League.

Deux profils pour une seule place

Même s'il affiche plus de 150 matchs NBA en carrière au compteur, Skal Labissiere (2m11) s'est davantage distingué en G-League ces deux dernières saisons, avec plus de 14 points et 6.5 rebonds en moyenne sur 82 matchs avec les Stockton Kings, pour quatre petits matchs avec l'équipe première de Sacramento, sa franchise de cœur, où il a été drafté en 2016. Il n'en reste pas moins un intérieur d'expérience, qui donnera sûrement du fil à retordre à Alex Sarr, Marvin Bagley III et Tristan Vukcevic. A l'entraînement.

Le meneur Alondes Williams essaiera également de se faire sa place à l'étage supérieur au sortir d'une saison aboutie en G-League aux Sioux Falls Skyforce (18.9 points, 4.5 rebonds et 6.5 passes décisives en moyenne sur 27 matchs pour 20.6 d'évaluation). On ne l'a pour l'instant vu qu'à neuf reprises en NBA, à chaque fois pour moins de cinq minutes, une fois avec Brooklyn en 2022-2023, puis Detroit en 2024-2025, et sept fois avec Miami en 2023-2024.

Non drafté en 2022 à sa sortie de Wake Forest, il s'était fait sa place via un “two-way contract” décroché à Brooklyn. Ce sera à nouveau le plan cette année.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jordan Poole 68 29.4 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 0.4 3.0 20.5
Kyle Kuzma 32 27.7 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 2.3 0.6 0.2 1.6 15.2
Alex Sarr 67 27.1 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 1.7 0.7 1.5 2.2 13.0
Malcolm Brogdon 24 23.5 43.3 28.6 88.0 0.9 2.9 3.8 4.1 1.6 0.5 0.2 1.3 12.7
Bilal Coulibaly 59 33.0 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.1 1.3 0.7 2.4 12.3
Corey Kispert 61 26.3 45.1 36.4 85.2 0.6 2.4 3.0 1.7 1.0 0.4 0.2 1.6 11.6
Jonas Valanciunas 49 20.0 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 1.8 0.4 0.6 2.0 11.5
Khris Middleton 14 22.1 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.4 1.3 0.2 1.6 10.7
Bub Carrington 82 30.0 40.1 33.9 81.2 0.4 3.8 4.2 4.4 1.7 0.7 0.3 2.3 9.8
Tristan Vukcevic 35 14.6 49.6 37.3 77.6 0.7 3.0 3.7 1.1 1.2 0.3 0.7 1.6 9.4
Marcus Smart 15 18.7 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.3 1.1 0.2 1.5 9.3
A.j. Johnson 22 27.0 38.1 24.7 88.6 0.4 2.0 2.4 3.1 1.4 0.5 0.1 2.3 9.1
Justin Champagnie 62 21.6 51.1 38.3 68.5 1.8 3.9 5.7 1.0 0.9 1.0 0.6 1.8 8.8
Colby Jones 15 25.7 46.6 30.8 65.7 0.9 3.4 4.3 2.5 1.1 1.3 0.4 1.6 8.7
Kyshawn George 68 26.5 37.2 32.2 75.3 0.7 3.5 4.2 2.5 1.4 1.0 0.7 3.0 8.7
Richaun Holmes 31 17.2 64.7 0.0 83.3 2.0 3.7 5.7 1.4 0.7 0.3 0.7 1.6 7.4
Jared Butler 32 11.3 48.3 36.6 77.8 0.4 0.8 1.3 2.6 0.9 0.4 0.2 1.3 6.9
Jaylen Martin 13 18.0 41.7 27.3 90.0 0.8 2.5 3.4 1.3 0.9 0.7 0.0 1.0 5.8
Marvin Bagley Iii 19 8.8 53.5 20.0 65.2 1.4 1.5 2.9 0.4 0.6 0.4 0.3 0.6 4.9
J.t. Thor 11 18.8 36.4 20.0 57.1 1.5 2.3 3.8 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 3.9
Anthony Gill 51 7.8 48.9 32.3 66.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.6 2.5
Johnny Davis 34 7.1 41.0 24.1 60.0 0.3 0.8 1.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 2.4
Patrick Baldwin, Jr. 22 4.6 51.5 52.4 50.0 0.2 0.8 1.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 2.1
Jalen Mcdaniels 4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

Par Romain Davesne
