Une Luka .77 goût mangue

La petite sœur de la Jordan Luka poursuit son offensive ! Après avoir brillé au début de l'été en mode « Quai 54 », la Luka .77 a en effet dégainé un nouveau coloris « Bright Mango » à l'approche de l'EuroBasket 2025.

Pour rappel, la première chaussure signature « alternative » du meneur de Los Angeles se présente avec une tige en mesh reposant sur une semelle intermédiaire à double densité équipée d'un amorti Air Zoom sur toute la longueur, et un revêtement extérieur en caoutchouc.

Le coloris « Mango » avait déjà été utilisé sur la Luka 2. On le retrouve ici avec avec deux teintes d'orange et des finitions en noir, pour faire ressortir les « Jumpman » ou encore le logo de Luka Doncic sur la languette.

La Luka .77 « Bright Mango » est disponible à partir de 100 euros sur Basket4Ballers.