Un deuxième coloris disponible pour la Air Jordan 40 !

Après le succès de la Air Jordan 39, la sortie de la Air Jordan 40 était attendue, et le suspense a pris fin il y a un mois avec la sortie d'un premier coloris « The Classic » pour lancer la machine.

La marque au Jumpman a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour garantir un modèle haut de gamme sur le plan technique et également des plus soignés au niveau du design. On commence par le plus important, à savoir la composition de la semelle qui frôle toujours l'excellence sur les modèles Air Jordan, ce qui est à nouveau le cas cette année, avec le retour de l'inévitable mousse Zoom X, déjà présente sur la AJ 39, qui provient de la catégorie Nike Running et notamment de la « Nike Zoom VaporFly 4% » portée par l’athlète kényan Eliud Kipchoge. Elle sera cette fois associée à un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

Son design a également été soigné avec une tige en cuir de première qualité, un logo Jordan Brand sur la languette et un logo Nike sur la base du talon. On retrouve également des éléments rappelant les Air Jordan 3, 5, 13 et 14. Ce nouveau coloris « Blue Suede » se voit également comme un classique, avec son ensemble en noir et blanc assorti d'un bleu « UNC », en clin d’œil à l'université de Michael Jordan, sur la tige, pour faire ressortir le « Jumpman » sur la languette et l'avant de la semelle

La Air Jordan 40 « Blue Suede » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers, au prix de 200 euros !