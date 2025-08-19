Les Rockets laissent filer N’Faly Dante

Comme c'est le cas pour n'importe quel free agent protégé, les Rockets avaient 48 heures pour s'aligner sur l'offre des Hawks : 4.5 millions de dollars sur deux ans faite à N’Faly Dante. Déjà blindé sous les panneaux, Houston n'a pas donné suite selon Hoopshype, et le pivot malien rejoint officiellement Atlanta.

C'est la première fois, depuis Tyrone Wallace en 2018, qu'un joueur en “two-way contract” signe une offre extérieure. A l'époque, les Clippers s'étaient alignés sur la proposition des Pelicans pour conserver leur arrière.

C'est une belle histoire pour Dante, non drafté en 2024 à sa sortie de la fac' d'Oregon. Son expérience en NBA se limite à quatre petits matches disputés en fin de saison dernière. Mais il s'était plutôt mal débrouillé avec 6,0 points, 5,3 rebonds et 1,3 contre en 13 minutes avec les Rockets.

A 23 ans, le natif de Bamako s'était surtout distingué en G-League avec 15.1 points, 9.8 rebonds et 2.2 contres de moyenne en 28 minutes. Le voilà donc doublure d'Onyeka Okongwu avec une véritable opportunité de se montrer.

Côté Houston, on a déjà bouclé le trio de joueurs en “two-way contract”, et il s'agit de Kevon Harris, Isaiah Crawford, et JD Davison.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.