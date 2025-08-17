N’Faly Dante, la recrue surprise des Hawks

Qui sera la doublure d'Onyeka Okongwu dans la raquette des Hawks la saison prochaine ? Clint Capela parti aux Rockets, les Hawks ont trouvé leur bonheur aux… Rockets ! Et ils sont allés fouiller dans l'effectif de G-League puisque Hoopshype annonce la signature du Malien N’Faly Dante.

Comme l'ancien pivot d'Oregon, non drafté en 2024, est un free agent protégé, il s'agit d'une proposition de contrat de 4.5 millions de dollars sur deux ans. Les Rockets disposent de 48 heures pour s’aligner et conserver leur jeune intérieur, qui était en “two-way contract” la saison passée.

Mais selon plusieurs sources, la franchise texane n’aurait pas l'enveloppe nécessaire pour égaler cette offre, et a priori, ils n'avaient pas l'intention de le conserver puisqu'ils ont déjà annoncé trois joueurs en “two-way contract”

Aperçu en toute fin de saison régulière pour quelques rencontres, Dante avait tout de même tourné à 6,0 points, 5,3 rebonds et 1,3 contre en 13 minutes. C’est surtout en G League qu’il a brillé sous le maillot des Rio Grande Valley Vipers, avec 15,1 points, 9,8 rebonds et 2,2 contres de moyenne, tout en affichant une adresse remarquable. Le tout avec un superbe 73% aux tirs.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.