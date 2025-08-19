La Luka 4 de retour en « White Cement »

Il y a quasiment un an, la Jordan Luka 3 se parait d'un coloris « White Cement » plutôt réussi, s'inspirant de la collection Air Jordan du même nom, notamment utilisée pour habiller les Air Jordan 3 et 4.

Un an plus tard, à l'approche de l'EuroBasket 2025 que le meneur des Lakers va disputer avec la Slovénie, c'est désormais au tour la Luka 4 « White Cement » de reprendre le flambeau.

La tige blanche est ici accompagnée d'une bande noire sur la partie supérieure. L'ensemble est complété par des touches de gris et de rouge, pour faire ressortir le « Jumpman », le cœur à l'intérieur de la languette, ou le logo de Luka Doncic, en blanc et rouge. La mention « Cushlon » également en rouge sur la semelle intermédiaire est l'occasion de rappeler que celle-ci est assortie d'une unité « Zoom Air » sous l'avant du pied.

Cette année encore, le clin d’œil fait mouche, même s'il se rapproche beaucoup du coloris « Bloodline », sorti il y a quatre mois. La Jordan Luka 4 « White Cement » est à retrouver sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.