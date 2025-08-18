NBA
Bobby Webster prend la place de Masai Ujiri à Toronto

NBA – Il était le favori et le GM des Raptors va bien devenir le nouveau président des opérations basket de la franchise canadienne.

Les Raptors et Masai Ujiri avaient acté leur divorce fin juin et depuis, la franchise canadienne cherchait son successeur. Mais les rumeurs et les candidats ne débordaient pas, surtout parce que la solution interne semblait tenir la corde.

Et c'est bien cette option qui s'est imposée, indique ESPN. C'est en effet Bobby Webster, le GM des Raptors, qui prend la tête des opérations basket et succède ainsi à Masai Ujuri.

Le dirigeant était dans les petits papiers des patrons de Maple Leaf Sports & Entertainment, l'entreprise qui possède la franchise, et aurait impressionné lors des entretiens pour le poste. Il faut dire qu'il connaît bien la maison, étant arrivé en 2013, recruté par Ujiri et cela fait maintenant huit ans qu'il est GM des Raptors.

Il va d'ailleurs entamer sa neuvième saison à ce poste car, contrairement à ce qui était annoncé au début, nos confrères d'ESPN précisent que Bobby Webster va cumuler les deux casquettes. Une situation qui n'est pas inédite en NBA.

Par Jonathan Demay
