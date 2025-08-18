Mamadi Diakite rebondit en Europe : direction Baskonia

Selon Eurohoops, l’intérieur guinéen Mamadi Diakite s'est engagé pour deux ans avec le Baskonia Vitoria. Engagé en Euroleague, Le club basque renforce ainsi son secteur intérieur avec un joueur estampillé NBA.

La saison passée, Diakite avait participé au camp d’entraînement des Suns, avant finalement d'être coupé. Comme la plupart des joueurs coupés après la présaison, il avait ensuite rejoint l’équipe de G-League, les Valley Suns, où il a tourné à 12,7 points, 8,4 rebonds et 1,3 contre de moyenne en 27 matchs de saison régulière.

Champion NCAA en 2019 avec Virginia, Diakite avait rejoint la NBA via un two-way contract avec les Bucks, et il réussira un doublé rare : champion NBA et champion de G-League ! Ensuite, il a pas mal bougé, du Thunder, aux Cavaliers, en passant par les Spurs et les Knicks… Au total, 55 matches NBA, sans jamais convaincre une franchise.

À Baskonia, Diakite retrouvera plusieurs joueurs passés par la NBA, dont Hamidou Diallo, qui vient d'arriver, et un certain Timothé Luwawu-Cabarrot.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Mamadi Diakite Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIL 14 10 40.0 12.5 78.6 0.6 1.9 2.4 0.6 1.1 0.5 0.2 0.4 3.1 2021-22 OKC 13 14 53.2 0.0 54.5 1.3 3.2 4.5 0.2 2.5 0.4 0.5 0.7 4.3 2022-23 CLE 22 8 48.0 33.3 100.0 0.4 1.0 1.4 0.4 1.2 0.2 0.6 0.4 2.6 2023-24 * All Teams 6 4 66.7 0.0 66.7 0.2 0.5 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 2.0 2023-24 * SAN 3 5 80.0 0.0 66.7 0.3 0.7 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.3 4.0 2023-24 * NYK 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 Total 55 10 48.3 22.9 69.7 0.6 1.7 2.3 0.4 1.4 0.3 0.4 0.5 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.