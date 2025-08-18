Tyson Chandler adore les Luka Doncic, Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo

Depuis 2018 et James Harden, tous les MVP de la saison régulière sont nés en-dehors des États-Unis. Une domination inédite dans l'histoire de la ligue, qui n'est que la traduction d'une tendance lourde et désormais bien connue : l'internationalisation de la NBA et du basket de manière générale.

Le talent est désormais partout et les stars sont mondiales, plus seulement américaines. Trois exemples qui réjouissent Tyson Chandler : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic.

« Ils sont incroyables pour notre sport. Ils sont superbes à regarder, leurs jeux sont magnifiques et différents », commente l'ancien pivot, de passage à Manchester (avec Nick Nurse notamment) pour Basketball Without Borders. « J'aime ce qu'ils apportent au basket au niveau de la compétition. Auparavant, un Top 10 ou Top 15 aurait été dominé par des Américains. Désormais, il y a beaucoup de joueurs internationaux. Et c'est très bien car ça permet de faire évoluer notre sport. Jokic et Doncic jouent de manière inédite. Ces joueurs-là poussent les Américains à les regarder. Il y a des artistes partout. »

Si le champion NBA 2011 et défenseur de l'année en 2012 estime que « Jokic est sans doute le meilleur joueur du monde », il a évidemment un petit faible pour Doncic. Dallas oblige puisqu'il est assistant coach chez les Mavericks depuis 2021, et a donc travaillé avec le Slovène avant son transfert la saison passée.

« Luka est un des meilleurs joueurs que j'aie vus sur un terrain et à l'entraînement. On voit tous bien sûr ce qu'il fait en match, mais je parle des entraînements car c'est très dur d’impressionner ses pairs. Luka fait des choses jamais vues auparavant », raconte Tyson Chandler. « Je suis dans le basket depuis un moment et peu peuvent faire des choses inédites. Luka en fait partie. Je l'appelle toujours Luka Magic car il me rappelle une version européenne de Magic Johnson. C'est un tel plaisir de le voir jouer, j'adore ça. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui. »

