Un maillot de football de plus pour Pep Guardiola

Pep Guardiola est un grand fan de la NBA. C'est connu et le technicien espagnol l'a encore répété la semaine passée, en indiquant que la Grande Ligue « a toujours été une partie importante » de sa vie. Il a même rajouté que ses trois joueurs préférés actuels sont Luka Doncic, LeBron James et Stephen Curry. Rien de bien original au final.

Nouvelle preuve de son attachement avec la ligue américaine : il a accueilli à Manchester cette semaine Nick Nurse, le coach des Sixers. C'est un maillot de plus pour l'ancien entraîneur de Barcelone ou du Bayern Munich, qui est très proche de Joe Mazzulla.

« J’étudie beaucoup Pep. C’est le meilleur entraîneur, peu importe le niveau, et tous sports confondus. Il a eu une influence énorme sur moi », avait même déclaré le coach des Celtics avant les Finals 2024.

Quant à Nurse, son passage à Manchester, lié à sa présence pour Basketball Without Borders, n'est pas une nouveauté puisqu'il connaît bien la ville. En effet, jeune coach, il avait dirigé les Manchester Giants entre 1998 et 2000.

On peut dire que c'est un rapprochement de plus entre les deux galaxies – le basket et le football – car, outre Guardiola avec Mazzulla et Nurse, on se souvient que Steve Kerr avait rencontré Jurgen Klopp en 2022 pour échanger sur leurs méthodes respectives.