La poisse s’acharne sur l’Espagne

Freddy Fauthoux n'est pas le seul à devoir bricoler à 10 jours du début de l'Eurobasket, puisque Sergio Scariolo compte pas moins de cinq blessés dans son effectif ! Après la défaite cruelle à Paris, le sélectionneur de l'Espagnol a constaté les dégâts : sortis pendant la rencontre face à la France, Alberto Abalde et le jeune meneur Mario Saint-Supery ont rejoint Santi Aldama, Dario Brizuela et Alberto Diaz à l'infirmerie.

Pour Abalde, c'est si sérieux qu'il est d'ores et déjà forfait pour l'Euro ! Touché à un adducteur, il en a pour 2 à 3 semaines pour récupérer, et il va quitter le groupe. Pour Saint-Supery, c'est une belle entorse à la cheville et pour l'instant, il est considéré comme très incertain.

« Notre tristesse vient des blessures, qui ne semblent pas faciles. Nous comptons déjà de nombreuses absences et nous avons besoin de continuité » regrette Scariolo, qui note tout de même qu'il y a “des signaux positifs” et que l'équipe est “sur la bonne voie”.

Il n'en demeure pas moins que le technicien italien ne sait pas s'il pourra compter sur Aldama, Brizuela et Diaz, pour la double confrontation face à l'Allemagne (jeudi à Madrid et samedi à Cologne).