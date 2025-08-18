Le nouveau récital offensif de Lauri Markkanen (42 points en 24 minutes)

40.3 points. C'est la moyenne de points de Lauri Markkanen lors de ces matches de préparation, et après avoir planté 48 puis 31 points face à la Belgique les 8 et 11 août dernier, le leader de la Finlande a remis le couvert dimanche avec 42 points dans la victoire face à la Pologne (97-88).

Comme face à la Belgique, Markannen a été exceptionnel d'efficacité et d'agressivité avec un 10/17 au tir, 19/20 aux lancers francs, 12 rebonds et 3 contres en seulement 24 minutes passées sur le parquet ! Le plus fou, peut-être, c'est que l'intérieur du Jazz avait manqué ses cinq premiers tirs dans une rencontre extrêmement hachée avec 67 fautes sifflées !

« Sa personnalité est encore plus importante que ce qui se passe sur le terrain. Il respire la confiance. Le plus important, c'est ce qui se passe en dehors du jeu. Cela se voit depuis le début de l'été, dans sa préparation », a déclaré l'entraîneur Lassi Tuovi à propos de son joueur vedette.

Avec l'Allemagne et la Lituanie à l'Euro

Le tournant du match est survenu au début du troisième quart-temps. Alors que la Pologne avait repris les commandes grâce à un 6-0 (46-45), Lauri Markkanen se déchaîne avec huit points d'affilée pour donner une avance de sept points aux Finlandais (53-46).

L'entraîneur polonais Igor Milicic a ensuite été expulsé pour s'en être pris arbitres. Après cette expulsion, Markkanen va signer 13 points consécutifs et mener la Finlande vers une belle victoire. La 3e en trois matches.

Pays co-organisateur de l’EuroBasket 2025, la Finlande évoluera dans le groupe B à Tampere aux côtés de l’Allemagne, la Lituanie, le Monténégro, la Grande-Bretagne et la Suède.