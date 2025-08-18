Maladroites, les Valkyries de Carla Leite trébuchent face au Dream

Les Valkyries recevaient le Dream pour tenter d'enchaîner un cinquième succès de rang et de s'installer un peu plus dans le top 6 de la WNBA. Une volonté manifestée dès l'entame de match puisque Golden State brille en défense et limite Atlanta à 16% de réussite à 3-points. C'est donc logiquement que les Valkyries mènent au score après 10 minutes de jeu (15-12).

Cette guerre des tranchées se poursuit dans le deuxième acte puisque si Te-Hina Paopao donne l'avantage au Dream, Iliana Rupert (3 points, 3 rebonds) se charge d'égaliser juste avant la mi-temps. Toutefois, la rencontre de la Française va être écourtée après la pause.

En effet, au milieu du troisième quart-temps, la vice-championne olympique est victime d'un coup de coude de Brionna Jones alors que cette dernière attaquait le cercle. Touchée au visage, Iliana Rupert reste au sol pendant plusieurs secondes avant de se relever et de rejoindre les vestiaires, mais elle ne rejouera plus de la partie. Même scénario pour Veronica Burton quelques minutes plus tard, victime d'un coup au ventre.

Deux pertes importantes pour les Valkyries qui doivent déjà composer depuis plusieurs semaines sans Kayla Thornton et Monique Billings. Assez logiquement, l'attaque de Golden State a du mal à enchaîner les paniers, ce qui n'est pas le cas du Dream.

Allisha Gray et Rhyne Howard chauffent le poignet

Si Atlanta avait mal démarré sa rencontre, la deuxième mi-temps tourne en faveur de la franchise géorgienne. Dans le troisième acte, Allisha Gray (13 points, 4 passes) se montre avec 12 points alors qu'elle n'en avait mis aucun en première période. Rhyne Howard donne ensuite 11 longueurs d'avance à Atlanta (53-42). Le Dream inscrit 28 points sur ce troisième quart-temps alors qu'il n'en avait mis que 25 en première mi-temps.

Dans le dernier acte, Rhyne Howard (14 points, 5 rebonds, 6 passes) ajoute deux paniers lointains tandis que Naz Hillmon donne 20 points d'avance au Dream (77-57). En face, les Valkyries n'ont pas su trouver les ressources pour revenir à l'image de ce terrible 6/29 de loin.

Golden State s'incline finalement 79-63 au terme d'un match où les joueuses de Natalie Nakase n'ont jamais réussi à se mettre en route offensivement comme peut en témoigner la soirée compliquée de Janelle Salaün (5 points, 5 rebonds) et de Carla Leite (2 points, 2 passes, 2 rebonds).

Ce revers profite au Fever, vainqueur du Sun plus tôt dans la soirée. En effet, Indiana repasse devant les Valkyries pour récupérer sa sixième position au classement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.