Sonia Citron freine les espoirs de playoffs de Los Angeles

Les Sparks se rendaient à Washington pour défier les Mystics dans une rencontre où la victoire était impérative pour l’équipe de Los Angeles afin d'intégrer le top 8 de WNBA. Pourtant rien ne s’est passé comme prévu.

Dès le deuxième acte, les joueuses de Lynne Robert prennent 11 points de retard après un tir à longue distance de Sonia Citron (29-18). À quelques secondes de la mi-temps, la rookie des Mystics trouve Sug Sutton qui se charge d’alourdir la mise derrière l’arc. Ainsi, malgré une claquette de Dearica Hamby (26 points, 7 passes) juste avant de rejoindre les vestiaires, les Sparks comptent tout de même 12 points de retard (53-41).

Dès la reprise, l’ailière de Los Angeles inscrit sept points en deux minutes pour lancer la remontée au score des Sparks, mais la franchise californienne ne parvient pas à enrayer l’attaque de Washington. Ainsi grâce à un tir lointain de Sonia Citron (24 points, 3 passes), les Mystics entament le dernier acte avec 12 points d’avance.

Sonia Citron, bourreau des Sparks

Après Dearica Hamby, Kelsey Plum (25 points, 6 passes) tente de porter les Sparks, mais si l’arrière de Los Angeles inscrit six points pour démarrer le dernier quart-temps, Sonia Citron trouve un nouveau tir à 3-points pour redonner de l’air à son équipe (82-71). Pourtant, les Sparks ne s’avouent pas vaincues et Dearica Hamby, toujours elle, ramène Los Angeles à trois longueurs, mais Sonia Citron, encore elle, efface Rae Burrell sur une feinte et inscrit un long panier à 2-points.

Deux minutes plus tard, la rookie est oubliée par la défense de Los Angeles et se retrouve seule derrière l’arc, ce qui permet de donner trois possessions d’avance à l'équipe locale (90-81). Elle ajoute ensuite un tir à mi-distance pour définitivement enterrer les espoirs de Los Angeles.

Résultat, les Sparks s’inclinent 95-86, un coup d’arrêt dans leur quête de la huitième place, synonyme de playoffs. Dommage car Los Angeles aurait pu profiter de la défaite du Storm face au Mercury pour enfin intégrer le top 8…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.