Nouveau coup d’arrêt pour le Storm de Gabby Williams

À Seattle, le Storm recevait le Mercury dans une rencontre assez particulière, puisque la légende de la franchise, Sue Bird, a eu droit à la présentation de sa statue devant la Climate Pledge Arena. Il s'agit de la première joueuse de l'histoire de la Ligue féminine à avoir un tel honneur.

À la fin du premier quart-temps, le Mercury mène de trois points, mais connaît un coup d'arrêt pour débuter le deuxième acte. Pendant trois minutes, les joueuses de Nate Tibbetts n'inscrivent aucun point dans le jeu, mais le Storm ne profite pas de ce trou d'air et se contente simplement de revenir à une longueur (22-21).

Si les minutes suivantes sont marquées par un manque d'adresse à 3-points des deux côtés, la partie s'emballe juste avant la mi-temps. Nneka Ogwumike (24 points, 8 rebonds) prend le meilleur sur Satou Sabally dans la raquette, mais Sami Whitcomb (15 points à 3/7 au tir) répond avec deux tirs à longue distance. Néanmoins, l'intérieure du Storm limite la casse avec un ultime panier juste avant de rejoindre les vestiaires (43-37).

Après la pause, Seattle revient à une longueur, mais Sami Whitcomb et Kahleah Copper creusent à nouveau l'écart (56-49). Il faut attendre le dernier acte pour voir le Storm enfin égaliser. En effet, Gabby Williams intercepte un ballon, mais rate son tir sur transition. Nneka Ogwumike se charge de prendre le rebond offensif pour ramener son équipe à 75 partout.

Le Storm passe à deux doigts de la victoire

À deux minutes du terme, Erica Wheeler se montre derrière l'arc pour donner le premier avantage au Storm de la partie (78-77), mais Kahleah Copper remet le Mercury devant après une passe décisive d'Alyssa Thomas. Une action qui permet à la star du Mercury de réaliser son cinquième triple-double de la saison avec 19 points, 10 rebonds et 11 passes.

Alyssa Thomas donne deux possessions d'avance au Mercury à quelques secondes de la fin du match. Alors qu'on pourrait croire que la partie est terminée, Nneka Ogwumike inscrit deux points dans une action assez étrange. En effet, l'intérieure de Seattle rate son tir, dans un premier temps, et Satou Sabally (11 points, 10 rebonds) tente de capter le rebond. Alors qu'elle n'a pas le contrôle de la balle, les arbitres accordent un temps mort à Phoenix, mais Brittney Sykes du Storm avait finalement attrapé le ballon et offert ce panier à Nneka Ogwumike.

Après avoir revu l'action, le corps arbitral revient sur sa décision et accorde les deux points à Nneka Ogwumike. Dans la foulée, Brittney Sykes intercepte la remise en jeu d'Alyssa Thomas pour ramener le Storm à une longueur. Un effort insuffisant puisque Sami Whitcomb se charge de plier le match grâce à deux lancers francs décisifs.

Ainsi, le Storm s'incline sur ses terres 82 à 85 malgré les 13 points et 7 passes de Gabby Williams tandis que Dominique Malonga a ajouté 6 points et 7 rebonds en sortie de banc.

À l'inverse, cette victoire permet au Mercury de conserver sa quatrième place malgré le succès des Aces face aux Wings.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.