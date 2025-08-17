Aux Hornets, on ne craint pas d’avoir trop de meneurs de jeu

Après une énième saison ratée, les Hornets ne font clairement pas partie des équipes attendues en playoffs la saison prochaine. Pourtant, les nouveaux dirigeants multiplient les transactions. Ils ont récupéré Jusuf Nurkic avant de l'échanger au Jazz contre Collin Sexton et un choix de deuxième tour. Ils ont drafté Kon Knueppel et Ryan Kalkbrenner. Sans oublier qu'ils ont envoyé Mark Williams aux Suns, et recruté Pat Connaughton, Spencer Dinwiddie et Mason Plumlee.

“Les dirigeants ont conscience de ce que nous devons faire en termes de richesse et d’équilibre d’effectif. Et je pense que, face à la situation, ils ont analysé, préparé, discuté, et trouvé ce qui avait du sens pour notre équipe à l’avenir” explique Charles Lee, le coach des Hornets.

Parmi les recrues, il y a Sexton, et Lee est déjà sous le charme. “Je suis très enthousiaste à propos de l’arrivée de Collin Sexton. De loin, je l’ai toujours vu jouer avec une intensité très élevée. Depuis qu’il est avec nous, il a encore relevé le niveau. C’est clairement un gars sociable et très présent, mais j’adore ça. Je pense qu’il va beaucoup apporter à notre groupe et à notre culture.”

La question est de savoir dans quel rôle puisqu'il y a déjà embouteillage sur les postes d'arrières avec LaMelo Ball, le rookie Knueppel, Tre Mann, Spencer Dinwiddie et Nick Smith Jr…

« Je pense qu’on avait déjà un bon effectif l’an dernier, mais cette année, on est clairement plus polyvalents », répond-il « Avoir autant d'arrières et de compétiteurs avec une grande intelligence basket, ça va nous permettre de jouer de plusieurs façons. Quand on regarde la ligue, tout le monde joue plus vite, le jeu devient beaucoup plus “sans poste fixe”. Donc je pense qu’avec cette polyvalence, avec plus d'arrières et de créateurs, on pourra générer davantage de tirs ouverts. J’ai vraiment hâte de voir comment tout ça va s’assembler. »