Les Celtics redonnent une chance à Ron Harper Jr.

Publié le 17/08/2025 à 14:38

NBA – Fils de l'ancien arrière des Bulls et des Lakers, le grand frère de Dylan Harper a décroché une nouvelle invitation au camp des Celtics.

Alors que son petit frère, Dylan Harper, sera l'un des candidats très sérieux au trophée de Rookie Of The Year, Ron Jr. va tenter de gagner sa place en NBA, et pas n'importe où puisque Hoopshype annonce qu'il vient d'accepter une invitation au camp des Celtics.

C'est la seconde année de suite que les Celtics l'invitent, et l'an passé, ils n'avaient pas donné suite, et l'avaient coupé en octobre. Passé par les Raptors et les Pistons, le fils de Ron Harper a joué 11 matches NBA en trois saisons, et on l'a essentiellement vu en G-League.

La saison passée, Ron Harper Jr. a partagé son temps entre le Motor City Cruise et les Maine Celtics pour tourner à 16.2 points, 3.9 rebonds et 2.2 passes de moyenne. Très gourmand à 3-points (8 tirs par match), il semble condamner à rester en G-League puisque les Celtics ont déjà distribué leurs trois “two-way contract” pour la saison à venir.

